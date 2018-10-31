«الإمارات» والنصر.. المدخل الآمن

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي - دبي - عدنان الغربي

تشكل مباراة فريق الإمارات الأول لكرة القدم أمام نظيره النصر في الرابعة و50 دقيقة من مساء اليوم على الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، مدخلاً آمناً لكلا الفريقين في الخروج من وضعهما الحالي في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، والتقدم خطوة أو أكثر إلى الأمام.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق الإمارات المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، فيما يقف النصر في المركز الـ11 بسبع نقاط.

ويدخل الصقور مباراة اليوم، بصفوف مكتملة أول مرة في جميع مبارياته التي كانت مسرحاً لمعاناة كبيرة نتيجة عدم اكتمال تشكيلته الأساسية، وخصوصاً ما يتعلق بالرباعي الأجنبي الذي سيكون حاضراً اليوم، وربما يكون عامل ترجيح أمام العميد.

وأنهى النصر استعداداته أمس، لمواجهة الإمارات في أجواء طيبة، بعد أن ركن للراحة مدة يوم واحد عقب التعادل الثمين الذي انتزعه من الوحدة في الوقت القاتل الجمعة الماضية.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش باللاعب مسعود سليمان في قلب الدفاع إلى جانب خليفة مبارك لتعويض محمد عايض الذي يغيب بسبب جمعه 3 بطاقات صفراء، فيما يستمرّ غياب حارس المرمى أحمد شمبيه ولاعب خط الوسط راشد عمر لأسباب صحية.

ويواصل يوفانوفيتش الاعتماد على التشكيلة نفسها للمباريات الثلاث الأخيرة والتي تتكون من إبراهيم عيسى في حراسة المرمى وأحمد الياسي ومحمود خميس وخليفة مبارك ومسعود سليمان في الدفاع وطارق أحمد وعامر مبارك والفرنسي كاباي في الوسط إلى جانب الثنائي البرازيلي ماركينيوس غابرييل وصامويل روزا والإسباني ألفارو نيغريدو في الهجوم ويملك المدرب الصربي عدداً من الأوراق الرابحة مثل محمد العكبري وحبيب الفردان وجاسم يعقوب.

وقف النزيف

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، شدد أنه لا بد من وقف نزيف هدر النقاط بالنسبة للصقور، مبدياً ثقته العالية بقدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في ظل اكتمال تشكيلته الأساسية بإشراك الرباعي الأجنبي أول مرة منذ انطلاقة الموسم، واصفاً المباراة بالصعبة والمهمة.

فريق كبير

وأشاد القادري بالنصر، واصفاً إياه بالفريق الكبير، منوهاً إلى أن المنافس يضم في تشكيلته لاعبين أكفاء، مواطنين وأجانب، مطالباً لاعبيه بحتمية اللعب بتركيز عال طوال المباراة لتلافي الوقوع في الهفوات والأخطاء التي غالباً ما كلفت الصقور إهدار النقاط في مباريات عدة، مبدياً رضاه عن المجموعة المتوافرة من اللاعبين، ملمحاً إلى عدم قناعته التامة بالمردود الذي قدمه الرباعي الأجنبي حتى الآن، مشدداً أن العمل في كرة القدم، جهد جماعي، داعياً إلى التريث قبل إطلاق الأحكام بشأن الرباعي الأجنبي للصقور إلى حين خوضهم أكبر عدد من المباريات.

عدم التركيز

وأشار جلال القادري إلى أن فريق الإمارات أضاع الكثير من النقاط في مبارياته السابقة نتيجة عدم التركيز وسوء الطالع وعدم استثمار الفرص السانحة أمام مرمى المنافسين رغم أنه يقدم مستويات وصفها بالباهرة، لافتاً إلى أنه ليس هناك أدنى مجال أمام لاعبيه لإهدار نقاط أخرى، مشيراً إلى العمل على إيقاف مسلسل إهدار النقاط لمعالجة الوضع الحالي للصقور في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

من جهته يسعى النصر لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بعد تحقيقه 4 مباريات من دون خسارة منها مباراة واحدة في كأس الخليج العربي و3 في مسابقة الدوري.

تشديد

من ناحيته شدد الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر على أهمية مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والاستفادة من الحالة المعنوية الجيدة التي يمر بها الفريق ومن الروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون في المباراة الأخيرة أمام الوحدة، حيث رفضوا الاستسلام وتمكنوا من اختطاف هدف التعادل في الثواني الأخيرة.

وأوضح يوفانوفيتش أن كل مباراة تختلف عن الأخرى وأن استقراره على التشكيلة نفسها في آخر 3 جولات كان بدافع الحفاظ على شكل الفريق لكنه يتعامل في الوقت نفسه مع التغييرات حسب ظروف ومجريات المباراة، مشيراً إلى أن عودة حبيب الفردان وتألق محمد العكبري يزيدان من صعوبة الاختيار.

هدف

خلفان: عازمون على التعويض

شدد فهد خلفان لاعب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أن فريقه عازم على التعويض في مباراته اليوم أمام ضيفه النصر ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، منوهاً إلى أن الصقور مستعد لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة إيجابية، وإيقاف هدر النقاط، وتحسين موقعه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، مشيداً بجهود الجهازين الفني والإداري في تجهيز الصقور بالشكل الممكن، وتجاوز آثار الخسارة الأخيرة أمام الظفرة.

مشيراً إلى أن الصقور قدم مستويات مميزة في غالبية مبارياته بالدوري، لكنه لم ينجح في حسم بعض المباريات لسوء الطالع، وقلة التركيز في اللحظات الحاسمة، منوهاً أن فريقه مستعد للمباراة، مشيداً بالنصر، واصفاً إياه بالفريق القوي بغض النظر عن وضعه الحالي في لائحة ترتيب فرق البطولة.

أداء

روزا: لست راضياً عن نفسي

صرّح البرازيلي صامويل روزا أنه ليس راضياً عن نفسه لما قدمه حتى الآن مع النصر، وأنه سيبذل المزيد من الجهود حتى يقدم الأداء المطلوب منه، وقال: تأقلمت مع الفريق لكن المشكلة الوحيدة، هي عدم تمكّني من التسجيل، سأستمر في العمل وسأبذل المزيد من الجهود حتى أنجح في ذلك.

وأضاف: تأثرنا جميعاً بالبداية الصعبة، لكن الأمور بدأت تتحسن الآن مع تحقيق نتائج جيدة، ونحن نسعى للمزيد من الانتصارات، وإذا ما وصلنا على هذا المنوال أعتقد أنني سأتمكن من التسجيل قريباً.

ورغم أنه مازال يبحث عن تسجيل أول أهدافه مع الفريق إلا أن روزا متفائل بتحقيق موسم جيد في تجربته الجديدة، وأنه سعيد بحصوله على فرصة اللعب مع عميد الأندية الإماراتية، مشيراً إلى أن البداية الصعبة للفريق في دوري الخليج العربي لن تجعل الفريق يتخلى عن أهدافه.