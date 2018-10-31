«الكونغرس الآسيوي» يناقش تعديل نظام الانتخابات اليوم

المصدر: كوالالمبور - وكالات

تحتضن العاصمة الماليزية كوالالمبوراليوم اجتماع الجمعية العمومية الـ28 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، «الكونغرس الآسيوي»، ويشهد التصويت على تعديلات النظام الأساسي لانتخابات الاتحاد واستعراض ملف الحقوق التجارية 2021 - 2028 والمصادقة على الموازنة المالية القادمة، وبموجب التعديلات على النظام الأساسي، سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي على أساس المنطقة الجغرافية، باستثناء منصب الرئيس الذي لا يخضع لاعتبارات المناطق الجغرافية. ويقسم النظام الأساسي الجديد مقاعد المكتب التنفيذي بواقع 6 مقاعد لمنطقة غرب آسيا و4 لجنوب آسيا و3 لمنطقة وسط آسيا و6 لمنطقة الآسيان و5 لمنطقة شرق آسيا.

احتفالية

من ناحية أخرى افتتح الاتحاد الآسيوي أمس مبناه الجديد في كوالالمبور في احتفالية كبيرة بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والسويسري انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي، ووفد اتحاد الكرة الإماراتي برئاسة المهندس مروان بن غليطة.

وتتضمن التوسعة التي تبلغ 200 ألف قدم مربع، ملعب كرة قدم بأرضية عشب صناعي، صالة تدريب وبركة سباحة للتأهيل الرياضي، إلى جانب 5 غرف للاجتماعات ومسرح يتسع لـ 182 شخصا، وتوجد صالة مخصصة لاجتماعات المكتب التنفيذي.

تقدير

وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم عن تقديره لمساندة «فيفا» ،وللحكومة الماليزية على التزامها طوال عقود بالمساهمة في تطوير الكرة الآسيوية، وأكد اعتزازه بتدشين المبنى الجديد، مؤكدا أن هذا المنجز المتميز انطلاقة نوعية في مسيرة الاتحاد القاري، وقال: وضعنا العديد من الأهداف من أجل رفع قدرات الاتحادات الأعضاء وتحفيزها على مواكبة تطورات العصر، بجانب الاستثمار في المبنى الجديد.

تطوير

وأكد انفانتينو أن مشروع المبنى الجديد يستشرف المستقبل، ويعكس النقلة التطويرية الاحترافية للاتحاد الآسيوي، معتبرا أن مستقبلا باهرا ينتظر الكرة الآسيوية، وقال :الشغف الكــروي بالقارة الآسيوية يتزايد بشكل لافت والمبنى الجديد يحاكي النقلات التطويريــة الاحترافية بالاتحاد الآسيوي.

اتفاقية تسويق ضخمة

وقع الاتحاد الآسيوي اتفاقية حقوق تجارية كبرى مع وكالة «دي دي أم سي فورتيس» للتسويق الرياضي، بهدف تأمين الاستقرار المالي للأعوام المقبلة، حصلت الوكالة وهي مشروع مشترك بين مجموعات صينية وسويسرية، على الحقوق الحصرية للاتحاد بين 2021 و2028 ولم يكشف الاتحاد الآسيوي عن قيمة الصفقة بيد أن تقارير قدرتها بـ 3,4 مليارات دولار، وهي قيمة ضخمة ستعزز مشهد كرة القدم في القارة.