اتحاد كلباء وعجمان.. رد الاعتبار

المصدر: كلباء- علي الظاهري - عجمان - ياسر قاسم

يحلّ فريق عجمان ضيفاً على اتحاد كلباء في الساعة الرابعة و 50 دقيقة من مساء اليوم لحساب الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، حيث يتطلع أصحاب الأرض إلى رد اعتبارهم بعد الخسارة أمام المنافس في مسابقة كأس الخليج العربي والتي انتهت لصالح البرتقالي بأربعة أهداف مقابل هدف رغم أن الظروف تبدو مختلفة اليوم كون اللقاء يجمع الطرفين في بطولة مختلفة وبتشكيلة تختلف عن المواجهة الأخيرة في مسابقة «الكأس».

ويسعى كلباء إلى مواصلة التقدم نحو المنطقة الدافئة بعد نيل المركز السابع برصيد 10 نقاط، فيما يسعى عجمان إلى الابتعاد عن المراكز الأخيرة بعد احتلال المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

ويفتقد كلباء خدمات 3 لاعبين، حيث يستمر غياب الحارس محمد البيرق ويغيب كل من عادل الحمادي وحمد الحمادي، فيما يعود ماجد راشد بعد المشاركة مع منتخب الشباب.

وتنتظر عجمان مهمة صعبة، وتستمد المباراة أهميتها من كونها واحدة من أهم المواجهات المباشرة للفرق الباحثة عن تأمين البقاء مبكراً، لا سيما وعجمان يفصله 3 نقاط عن مضيفه كلباء، ويسعى الفريق «البرتقالي» لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم يسترد بها معنوياته بعد خسارته في الدقائق الأخيرة في الجولة الماضية أمام ضيفه العين.

وجاءت استعدادات عجمان للمباراة وهو مكتمل الصفوف بعد تعافي المحترف البرازيلي فاندر فييرا من الوعكة الصحية التي غيبته عن المباراة السابقة، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين من خلال التدريبات اليومية التي خاضها الفريق حتى مساء أمس قبل التوجه إلى كلباء.

أخطاء سابقة

وأكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب فريق اتحاد كلباء، أن فريقه يملك مفاتيح الفوز في مباراة اليوم أمام عجمان ، حيث على اللاعبين التركيز واللعب بمستوى عال لمدة 90 دقيقة، وقال إن كتيبة «النمور» تعلمت من الأخطاء السابقة مما أثمر عنه الخروج بنتيجة إيجابية أمام الجزيرة في الجولة الماضية رغم التعادل.

وتحدث فيفياني عن منافسه عجمان، حيث التقى الفريقان بتشكيلة مختلفة في مسابقة كأس الخليج العربي والتي انتهت لصالح عجمان، مشدداً على ضرورة الحذر من بعض عناصر «البرتقالي» لعل أبرزهم السنغالي مامي تيام الذي لعب في الدوري الإيطالي.

وقال: نتيجة المباراة تعتمد على لاعبي فريقي، إذا ظهر اللاعبون بصورة جيدة سنحدد مسار اللقاء وستنتهي المباراة في الأخير لصالحنا.

وعن طموح بعض لاعبيه في اللعب ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول، قال فيفياني إنه يحب اللاعب الذي لديه طموح المشاركة في المنتخب ومعظم اللاعبين يتمنون ذلك وهو أمر إيجابي، مشيراً إلى أنه سيعمل جاهداً من أجل تحقيق حلم اللاعبين الراغبين في التواجد مع «الأبيض».

مواجهة مباشرة

وأكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان على خصوصية المواجهات المباشرة مع المنافسين على البقاء، مشيراً إلى أن نظام الدوري يحتم الحصول على أكثر النقاط من هذه الفرق، وقال إن الحصول على 4 نقاط من مجموع المباراتين مع المنافسين المباشرين على البقاء أمر جيد والعلامة الكاملة «6 نقاط» ممتاز للغاية.

وأوضح الرمادي أن فريقه اجتاز مباراة بني ياس بنجاح في ملعبه وفي المقابل خسر من الفجيرة خارج ملعبه والأمور تبدو متوازنة حتى الآن مع المنافسين على البقاء، وقلل الرمادي من الفارق بين فريقه ووسط الجدول حيث إن مباراة واحدة تغير المراكز، وقال إن الناحية الهجومية في فريقه جيدة ولكن هناك ملاحظات على التهديف سوف يعمل على علاجها مع اللاعبين.

انضباط

أما منصور البلوشي لاعب فريق اتحاد كلباء فقال، إن فريقه أنهى التحضيرات الأخيرة للمباراة بصورة مثالية تمثلت بالانضباط والتركيز، مشيراً إلى أن الخروج بنتيجة إيجابية في الجولة الماضية أمام الجزيرة عزز الثقة لدى اللاعبين رغم أن الفريق كان يتطلع إلى تحقيق الفوز على فخر أبوظبي بعد تقديم مستوى عال وأداء مميز.

وأضاف البلوشي إن فريقه قادر على إحراج أي فريق في الدوري وخطف النقاط من أي منافس في حال كان الفريق منظماً داخل الملعب مع الالتزام بتعليمات المدرب، مشيداً بحالة التجانس بين اللاعبين سواء المحترفين الأجانب أو المواطنين، حيث يدخل الفريق المواجهة مكتمل الصفوف على مستوى الأجانب بصورة خاصة.

واختتم البلوشي بقوله إن الفريق يفكر في كل مباراة على حدة دون الالتفات إلى نتائج ومراكز الآخرين، كما يركز اللاعبون على تقديم المستوى الذي يرضي الجميع.

تركيز

وأوضح النيجيري ستانلي لاعب عجمان إن تركيزه ليس فقط على تسجيل الأهداف، بل المساهمة مع زملائه في تقديم أفضل مستوى، مشيراً إلى أن تسجيله عدداً من الأهداف في المباريات السابقة جاء بفضل التعاون بين جميع اللاعبين، وقال ستانلي إن مشوار الدوري طويل وصعب، ولكن فريقه قادر على إثبات وجوده ووضع بصمته بنتائج إيجابية في مباراة اليوم والمباريات المقبلة، وقال إنه سعيد بتألقه في المباريات الماضية وسيكون ذلك دافعاً له في بقية مشواره مع الفريق هذا الموسم.