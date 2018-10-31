«الأولمبي» يتجمع 7 نوفمبر في دبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

ينتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم في تجمع جديد خلال الفترة من 7 إلى 20 نوفمبر، في دبي يتخلله إقامة دورة ودية رباعية، تهدف إلى توفير احتكاك قوي للاعبين قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تنطلق شهر مارس القادم.

ومن المقرر إجراء قرعة التصفيات 7 نوفمبر المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، وسيمثل اتحاد الكرة في احتفالية مراسم القرعة مترف الشامسي مشرف المنتخب.

ويتبلور في الأيام المقبلة شكل الدورة الودية الدولية التي ستقام خلال تجمع نوفمبر، إذ يتم الانتظار لما ستسفر عنه قرعة التصفيات الأولمبية، لتحديد المنتخبات التي سيتم مواجهتها ودياً، حتى لا يتم الاتفاق مع منتخب ثم يكون من ضمن المنتخبات التي سيلاقيها الأبيض خلال التصفيات، لذلك من المتوقع أن تكون المنتخبات المشاركة في الدورة من منتخبات غربي آسيا والتي تتميز بالقوة ووجود لاعبين متميزين بصفوفها، وفي حال لم يتم الاستقرار على إقامة الدورة الودية ستتم الاستعاضة عنها بتنظيم مباراتين وديتين مع منتخبات قوية.

قائمة اللاعبين

وينتظم المنتخب الأولمبي، في تدريباته على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج، تحت إشراف المدرب البولندي ماسيغ سكورزا الذي يعلن قائمة الفريق نهاية الأسبوع الجاري بعد الاطمئنان على سلامة اللاعبين المختارين ومعظمهم من المشاركين في دوري تحت 21 سنة.

زيادة التجانس

ويحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي، على استغلال الفترة الحالية التي يخوض خلالها المنتخب الأول تجمعات شهرية، بإقامة معسكرات داخلية للمنتخب الأولمبي من أجل توفير إعداد جيد لهم، وزيادة التجانس بين اللاعبين وخاصة أن المنتخب يضم في صفوفه مجموعة جديدة من العناصر التي تم اختيارها بناء على الرؤية الفنية للمدرب ماسيغ سكورزا، بعد أن عاد الفريق من «الآسياد» بالميدالية البرونزية.

وديتا مصر

ولعب «الأولمبي» خلال التجمع الماضي مباراتين وديتين مع منتخب مصر، الذي يعد من المنتخبات العربية والأفريقية القوية، بهدف إكساب لاعبي الأبيض الأولمبي خبرة المواجهات الدولية، وخاصة أن «الفراعنة» لديهم ميزة التطور الفني في الجانبين التكتيكي والخطي، وانتهت المباراة الأولى بفوز المنتخب المصري بهدف والثانية بالتعادل من دون أهداف، وظهر لاعبو «الأولمبي» بمستوى طيب خلال المباراتين، وكانوا نداً للمنتخب المصري، رغم حداثة انضمامهم للمنتخب وقلة خبراتهم الدولية.

عناصر جديدة

ومن المقرر خوض منتخبنا المزيد من المباريات الودية خلال معسكراته القادمة، ضمن البرنامج المعد من قبل لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية لتكون خير تحضير للاستحقاقات القادمة، كما يمنح الجهاز الفني فرصة للاعب المتميز للانضمام لصفوف المنتخب.

وربما يشهد التجمع المقبل انضمام عناصر جديدة.

مهمة آسيوية

يشارك عبيد مبارك مدير الإدارة الفنية في اتحاد الكرة وعبدالرزاق الكعبي، في مؤتمر آسيوي عن كيفية تكوين واختيار البراعم، ينظمه الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويشهده عدد من المديرين الفنيين ومدربي بعض المنتخبات وعدد من المختصين.