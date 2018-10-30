المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يُعد الناشئ سعود عبدالعزيز النعيمي «16 سنة» من عائلة رياضية متميزة، فهو نجل رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، عبدالعزيز النعيمي، الذي لعب بنادي الخليج سابقاً، بداية من المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك.

كما أن شقيقي سعود عبدالله ومحمد يلعبان في فريقي 12 و13سنة، والشقيق الثالث إبراهيم في مدرسة الكرة، لتستحق أسرة عبدالعزيز النعيمي لقب «عائلة رياضية» جداُ، وانضم سعود إلى مدرسة الكرة بالنادي، وتدرج في الفئات السنية من 13 حتى 16 سنة، وحصل على لقب الهداف مرتين، خلال مرحلتي 11 و13 سنة بتسجيله 22 هدفاً في كل مرحلة.







