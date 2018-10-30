ترشيح لجنة المحترفين لجائزة أفضل منصة رقمية في آسيا

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومنظمة جوائز صناعة الرياضية الآسيوية، ترشيح لجنة دوري المحترفين لجائزة أفضل منصة رقمية رياضية عن مشروع المقعد الافتراضي الخاص ببث المباريات عن طريق تقنية الواقع الافتراضي، بالشراكة مع اتصالات وشركة ميديا برو.

واختيرت لجنة المحترفين ضمن أفضل 10 منصات رقمية رياضية على مستوى القارة، وسيُكشف لاحقاً عن القائمة النهائية التي تضم 3 مرشحين تتم دعوتهم لحضور حفل جوائز مؤسسة صناعة الرياضة في آسيا 2018، في بانكوك 19 و20 نوفمبر. الجدير بالذكر ان مباراة الوحدة والوصل في نهائي كأس الخليج العربي لموسم 2017- كانت أول مباراة في تاريخ كرة القدم يتم بثها كاملة بشكل مباشرة عبر تقنية الواقع الافتراضي.