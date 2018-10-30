حبيب الفردان: إصابة عموري خسارة للكرة الآسيوية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أكد حبيب الفردان لاعب فريق الكرة بنادي النصر، أن إصابة عمر عبد الرحمن في الرباط الصليبي، ضربة موجعة للمنتخب الوطني، وخسارة كبيرة لكرة القدم الآسيوية، بما أنه أحد نجوم القارة، وكل عشاق كرة القدم كانوا بانتظار مشاهدته في نهائيات كأس الأمم بالإمارات، وقال: يعد عموري أحد نجوم الكرة الآسيوية في السنوات الأخيرة، وغيابه عن البطولة خسارة كبيرة، ليس لمنتخبنا فقط، بل لكرة القدم في آسيا، ونتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى إلى الملاعب، مثلما عاد في السابق.

وشهدت الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، الظهور الأول لحبيب الفردان مع فريقه النصر، بعد غياب عن الملاعب استمر 180 يوماً، حيث ظهر آخر مرة مع فريقه السابق شباب الأهلي في الجولة 22 لدوري الخليج العربي بتاريخ 29 أبريل الماضي، فيما جاءت عودة الفردان إلى تشكيلة العميد، بعد غياب 55 شهراً، بما أنه خاض آخر مباراة معه في 19 مايو 2014 أمام صحم العماني، لحساب نهائي كأس الأندية الخليجية قبل التوقيع لشباب الأهلي في أغسطس 2014.

أداء

وعبّر الفردان عن سعادته بالعودة إلى الملاعب من جديد، وبالأداء القوي الذي قدمه النصر خلال المباراة أمام الوحدة، أحد الفرق المرشحة بقوة للعب دور متقدم للمنافسة على اللقب، وقال: أشكر كل من ساعدني على العودة من جديد للمشاركة في المباريات، وأطمح أن أسهم بشكل واضح في تطوير أداء فريقي، لقد ظهرنا بوجه جيد، ونتطلع لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة، وأتوقع أننا قادرون على تحقيق نتائج جيدة، إذا واصلنا على هذا المستوى.

وأضاف: طالما أن أداء الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، فإن النتائج الجيدة ستأتي، طبعاً نحتاج دائماً إلى العمل وبذل قصارى جهدنا على الملعب، ومع الوقت ستشاهدون الصورة الحقيقية للنصر.

معنويات مرتفعة

وأكد الفردان أن معنوياته مرتفعة بعد العودة إلى الملاعب، وأنه سيحاول تقديم كل ما عنده لخدمة كرة الإمارات، وإمتاع جماهير فريقه بأداء جيد، مشيراً إلى أنه يطمح وزملاؤه لإعادة النصر إلى مكانه الطبيعي.

وأضاف: بالنظر إلى أداء الفريق، لن نرضى أن نراه في المركز الحالي، النصر يستحق أن يكون ضمن المراكز المتقدمة، وهو ما سنسعى لتحقيقه في أقرب وقت، نحن واثقون بكفاءة الجهاز الفني، وأداؤنا أمام الوحدة يؤكد أن النصر سيكون في مكان أفضل.

واكد الفردان أنه يتمنى التواجد ضمن قائمة الفريق في نهائيات آسيا، موضحاً أن حلم كل لاعب أن يكون ضمن هذه القائمة، وأنه سيكون قلباً وقالباً مع المنتخب، حتى في حال لم يسعفه الحظ بالوجود معه في النهائيات. وشهد انتقال الفردان من شباب الأهلي إلى النصر، مسلسلاً طويلاً من الأحداث، حُسم بقرار هيئة التحكيم، التي قبلت قيده في النصر خلال فترة 21 يوماً بعد غلق باب الانتقالات، بصفته لاعباً حراً.