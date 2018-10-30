«الأبيض» يتحدى الإصابات قبل معسكر دبي

المصدر: دبي- العوضي النمر

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحديه لمشكلة تعدد الإصابات بصفوف لاعبي «الأبيض» في الفترة الأخيرة، من أجل الوصول إلى مرحلة جيدة من جاهزية اللاعبين، قبل تجمع المنتخب في دبي 6 نوفمبر المقبل في دبي، ويحرص الجهاز الفني في كل تجمعاته على رفع معنويات اللاعبين وبث روح الحماسة بينهم.

وتتضمن قائمة الإصابات أحمد خليل الذي بدأ في التعافي، وسالم سلطان المدافع الذي تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة الوحدة الأخيرة بالدوري، والمدافع محمد برغش الذي ظهر بصورة طيبة مع المنتخب خلال الفترة الماضية قبل إصابته، وكان نجم الفريق وصانع ألعابه عمر عبد الرحمن «عموري» تعرض لإصابة في الرباط الصليبي تستلزم جراحة عاجلة، وسيبتعد عن الملاعب فترة طويلة، ما يعتبر ضربة موجعة للمنتخب.

متابعة الدوري

وحرص الإيطالي زاكيروني المدير الفني للمنتخب على متابعة مباريات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، حيث يخشى من تعرض أي لاعب لإصابة «لا قدر الله»، حيث يريد الاطمئنان على سلامة لاعبي المنتخب وأدائهم خلال مباريات فرقهم، سعياً للاستقرار على القائمة التي ستضم 26 لاعباً، وسيدخل أصحابها المعسكر المحلي المقبل، والذي يتضمن إقامة اللاعبين بأحد فنادق دبي، والتدريب على ملاعب ند الشبا، ويوجد احتمال لإقامة المعسكر من مرحلتين، الأولى في دبي ويخوض خلالها «الأبيض» مباراة ودية مع منتخب بوليفيا 16 نوفمبر، في مباراة قوية حيث إن المنتخب الضيف يضم عدداً من اللاعبين المتميزين وتصنيفه 59 دولياً، ومن المنتظر أن تكون المرحلة الثانية في أبوظبي بعد نجاح مفاوضات اتحاد الكرة مع نظيره المصري لإقامة مباراة ودية مع «الفراعنة» بالنجاح، وفي هذه الحالة ستقام «ودية مصر» يوم 20 نوفمبر على ملعب نادي الوحدة.

بداية التركيز

ويعتبر تجمع الأبيض المحلي المقبل، بداية تركيز المدرب لنهائيات آسيا، حيث يأمل زاكيروني بتجهيز وإعداد اللاعبين والاستقرار على معالم التشكيلة الأساسية من أجل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، التي ستقام على أرض الدولة بداية من 5 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً، تم توزيعهم على 6 مجموعات، حيث سيلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلند والهند والبحرين.

ويستهل الأبيض مشواره في البطولة بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني يوم الخامس من يناير في لقاء الافتتاح باستاد مدينة زايد الرياضية، فيما يواجه في الجولة الثانية نظيره المنتخب الهندي يوم 10 يناير كذلك على استاد مدينة زايد الرياضية، على أن يواجه نظيره المنتخب التايلندي في الجولة الثالثة يوم 14 يناير باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

3 معسكرات

وسبق لمنتخبنا إقامة معسكر تدريبي في مدينة سالزبورغ النمساوية، لعب خلاله عدداً من التجارب الودية مع أندية نمساوية وإيطالية إلى جانب خوض مباراة دولية ودية أمام منتخب أندورا، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاء المعسكر الخارجي الثاني في إسبانيا وتتخلله لعب مباراتين وديتين أمام ترينداد وتوباغو ولاوس، فيما خاض الفريق معسكره الخارجي الثالث في مدينة برشلونة تخلله لعب مباراتين وديتين أمام هندوراس وفنزويلا.

سيكون المعسكر المقبل الأخير خلال الفترة من الخامس عشر إلى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، وستقام خلال المعسكر مباراة ودية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

طبيب سويدي

يتوقع تعاقد اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة مع طبيب المنتخب السويدي من أجل تولي مهمة قيادة الكادر الطبي لـ«الأبيض» خلال المشاركة في كأس آسيا، بعد أن عانى الفريق من عدم وجود طبيب خلال الفترة الأخيرة بعد الاستغناء عن الطبيب الإيطالي.