منتخب الشاطئية يهزم المغرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره المغربي 5 - 1، في المباراة الودية أول من أمس، على الملعب الرملي بالممزر، سجل أهداف منتخبنا عباس علي، محمد مفتاح، هشام منتصر، علي حسن وأحمد بشر، فيما أحرز كريم ياسين الهدف الوحيد لمنتخب المغرب. ويلتقي المنتخبان اليوم بملعب الممزر في ودية ثانية.

أقيمت المباراة ضمن المرحلة الأخيرة من مراحل إعداد «أبيض الشاطئية» للمشاركة في بطولة كأس القارات للكرة الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في «فيفا»، من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل على شاطئ كايت بيتش، بمشاركة 8 منتخبات، يمثلون قارات العالم.

واكد خليل أهلي مدير المنتخب، أن المواجهات الودية فرصة لتعزيز الإيجابيات وتصحيح السلبيات.