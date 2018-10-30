زوران: المهمة لن تكون سهلة أمام الشارقة

المصدر: العين - طلحة عبدالله، عماد إبراهيم

توقع الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي العين، مباراة مثيرة وصراعاً قوياً بين فريقه والشارقة، مساء غد على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وأوضح المدير الفني للزعيم، أن الفريقين سيخوضان تحدياً كبيراً من أجل الانفراد بصدارة جدول الترتيب، لافتاً إلى أن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة للعين لأنه سيواجه فريقاً قوياً لديه لاعبون متميزون في جميع الخطوط وهو يلعب بطريقة منظمة وفعالة ما قاده ليتصدر الترتيب من دون أن يتلقى أية خسارة حتى الآن.

وشدد المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس باستاد خليفة بن زايد، للكشف عن استعدادات العين لمباراة الشارقة، على ضرورة القتال واللعب بتركيز وقال: مثل هذه المباريات تحتاج للصبر والروح القتالية واللعب الجماعي، وعلى فريقنا أن يعمل من أجل إظهار شخصيته القوية في ملعب المباراة سعياً لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث والصعود إلى صدارة الترتيب.

تركيز

وأكد مدرب العين، أن الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الشارقة، برباعية في مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، لن يكون سبباً في التخلي عن الحذر والتركيز أمام هذا الفريق في لقاء الغد، موضحاً أن تلك المسابقة تختلف وفي الغالب الشارقة لا يركز عليها بقدر تركيزه على مسابقة الدوري ولذلك فهو يظهر دائماً بصورة متميزة وينبغي ألا تخدعنا خسارته السابقة.

وأكد ماميتش، أن العين سيفقد في لقاء غد لاعبه المتميز محمد عبدالرحمن، بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، ولفت إلى أن الفريق يحتاج لدعم جمهوره وهو يستحق المساندة حتى يتابع نتائجه الإيجابية في المسابقة تطلعاً للدفاع بقوة عن اللقب، وأكد ثقته بقدرة اللاعبين على الظهور القوي في مواجهة غد.

طموحات

من جانبه، أكد عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة في مؤتمره الصحافي أمس في مقر النادي، أهمية وصعوبة مواجهة الفريق يوم غد أمام فريق العين، فهو أمام فريق يضم عناصر جيدة ويلعب بطموحات وتطلعات تحقيق الفوز والصدارة متمنياً التوفيق للفريقين في أداء مباراة جيدة.

وأوضح العنبري أن المباراة مهمة جداً للفريق ويتعامل معها بذات الأهمية التي تعامل بها مع المواجهات السابقة، وخاصة أنه يرى كل مباراة للفريق مهمة بغض النظر عن الفريق الذي سيلعبون معه وهي فلسفة يتعامل بها مع جميع مواجهات فريق الشارقة في دوري الخليج العربي وليس مواجهة العين، لافتاً إلى أنه يثق ثقة كاملة بجميع اللاعبين ولديه بدلاء جاهزون لأداء ما يطلب منهم، وفي حالة الغيابات فإنه كمدرب يعمل على تحضير البدلاء وفق احتياجات الفريق.