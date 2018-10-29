الحصن وحتا يحملان لواء الهواة في أغلى الكؤوس

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

لن يحتاج فريقا دبا الحصن وحتا انتظار مباراتيهما في الجولة الأخيرة من مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة يومي الجمعة والسبت المقبلين، إذ ضمن الفريقان بطاقتي الصعود لثمن نهائي أغلى الكؤوس ليحمل الفريقان لواء أندية الهواة في المسابقة.

وكانت القرعة التي أجريت في أغسطس الماضي بجامعة الإمارات في مدينة العين قد أوقعت دبا الحصن بطل المجموعة الأولى في مواجهة الظفرة، فيما يلاقي حتا بطل المجموعة الثانية فريق الإمارات وفي باقي مواجهات دور الـ16 يدشن العين حامل اللقب المشوار بمواجهة الوصل، بينما تجمع القمة الثانية الملك الشرقاوي مع الجزيرة، ويلتقي شباب الأهلي ضد اتحاد كلباء والوحدة يواجه دبا الفجيرة فيما يصطدم بني ياس بالنصر والفجيرة يلاقي عجمان.

13 هدفاً

وجاءت الجولة قبل الأخيرة من مسابقة تمهيدي الكأس مثيرة حيث شهدت تسجيل اللاعبين 13 هدفاً وإشهار الحكام لـ9 بطاقات صفراء وواحدة حمراء كانت من نصيب لاعب دبا الحصن سلطان سيف، ويتصدر محترف العروبة البرازيلي اديلسون ترتيب الهدافين بـ5 أهداف يليه مواطنه جيلمار محترف حتا بأربعة أهداف.

قبول الهدية

ونجد أن المثير في هذه الجولة هو تأهل الإعصار الحتاوي دون أن يخوض مباريات هذا الأسبوع بعد أن منحته القرعة الراحة الإجبارية خلال مباريات هذه الجولة، وجاء سيناريو تأهل الإعصار حسب ما تشتهي جماهير الفريق التي كانت تمني النفس بانتهاء نتيجة مباراة العروبة ومصفوت منافسي حتا على وقع التعادل، وقد كان لهم ما أرادوا بعد أن فشل أي من العروبة أو مصفوت في التغلب على الآخر ونهاية مباراتهما بنتيجة هدفين لكل فريق ليصعد حتا بفارق المواجهات المباشرة شأنه شأن دبا الحصن بطل المجموعة الأولى الذي بلغ دور الستة عشر لأغلى الكؤوس بعد أن حقق العلامة الكاملة خلال مبارياته الثلاث التي خاضها.

8 فرق تودّع

ولم تتمكن 8 من فرق الهواة بلوغ ثمن نهائي أغلى الكؤوس لتودع من الدور التمهيدي، ففي المجموعة الأولى فشل كل من الحمرية وله مباراة أخيرة أمام خورفكان الذي حقق فوزه الأول في المسابقة بعد إقالة المدرب الصربي ميلودراغ وتعيين العراقي عبد الوهاب عبد القادر خلفاً له والذي تابع مباراة مسافي أول من أمس من الخارج، وأيضاً يمتلك مسافي والعربي 3 نقاط لكل منهما، وفي المجموعة الثانية لن يكون العروبة متواجداً في الكأس كما حدث في الموسم الماضي على الرغم من امتلاكه لـ7 نقاط بالتساوي مع حتا، لكن العروبة خسر في المواجهات المباشرة أمام الإعصار ويلي العروبة في المجموعة كل من مصفوت بأربع نقاط وللتعاون 3 نقاط، فيما للذيد نقطة وحيدة.