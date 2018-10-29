البدواوي: حتا يتطلع إلى حمل الكأس الغالية

المصدر: Ⅶ حتا - علي الظاهري

أكد علي محمد عبيد البدواوي رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة كرة القدم في نادي حتا، أن الفريق الأول للكرة تأهل حسابياً إلى الدور المقبل من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية المباراة القادمة أمام التعاون يوم السبت المقبل، حيث إن الفريق مطالب بالفوز دائماً في جميع الحالات بما يعزز شخصية البطل لديه، مشيراً إلى أن الإعصار يتطلع إلى الذهاب لأبعد نقطة في البطولة الغالية، ويسعى إلى الوصول للفوز بالكأس الغالية.

وشدد البدواوي على أهمية المرحلة المقبلة وقال: إن الفوز هو شعار الإعصار سواء في دوري الأولى أو كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي بلغ فيها حتا الموسم قبل الماضي الدور نصف النهائي، وخسر بصعوبة أمام النصر بهدف مقابل لا شيء، مبدياً رضاه عن الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي نيناد فانيغ، ورضاه عن اللاعبين الذين تميزوا بامتلاك الروح الجماعية.

وعلى الجانب الآخر أكد سعيد الوتري المشرف على فريق دبا الحصن، أن تصدر فريقه للمجوعة الأولى وبلوغه لثمن الكأس لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء بجهد الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، معرباً عن أمله في أن يواصل الفريق بذات الروح ونفس الأداء خلال مواجهات الدوري المقبلة، والتي تتطلب الجاهزية الكاملة في جميع المباريات، منوهاً بأن إدارة النادي برئاسة خميس خصاو والجهاز الفني بقيادة المدرب بدر طبيب تحدثا للاعبين بعد تهنئتهم بحجز بطاقة الصعود، مشيراً إلى أن القادم سيكون أصعب بالتأكيد وعلى اللاعبين تناسي هذه المباريات والتفكير فيما هو آتٍ، لافتاً إلى أن مباراة دبا الحصن أمام مسافي في الجولة الأخيرة ربما تشهد مشاركة اللاعبين البدلاء، كما أشاد الوتري بتوهج أندية الإمارة الباسمة سواء في دوري المحترفين والذي يتصدره الشارقة إلى جانب تألق كلباء في ذات المسابقة وبلوغ الحصن 16 الكأس.