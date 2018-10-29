الظفرة.. انتصارات ومدرجات خالية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

رغم النتائج الإيجابية التي حققها الظفرة أخيراً في دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي قفزت به من المركز الأخير إلى الثامن برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات متتالية، لكن هذه النتائج الإيجابية لم تكن كافية لجذب الجماهير إلى المدرجات.

وخلال 4 مباريات خاضها الفريق على ملعبه في الدوري حضر 566 مشجعا فقط، ليكون الظفرة في المركز الأخير من حيث الحضور الجماهيري.

وشهدت مباراة الإمارات في الجولة السابعة حضور 140 مشجعا فقط ، وخلال 3 جولات خاضها الظفرة بملعبه شكلت مباراة الوصل أكبر حضور جماهيري بلغ 196 مشجعا، وضد الشارقة 121 وأمام كلباء 109 ليكون الإجمالي 566 مشجعا في 4 مباريات، وتبحث إدارة النادي عن حل للمشكلة رغم أنها أعلنت في وقت سابق عن تقديم جوائز لجذب الجماهير.