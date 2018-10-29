الوصل يعود بتعادل ثمين مع الأهلي المصري في كأس زايد

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

عاد فريق الوصل؛ ممثل الإمارات الوحيد في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بتعادل ثمين من ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية أمام نظيره الأهلي المصري بنتيجة 2-2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في دور الستة عشر للبطولة.

بادر الأهلي بالتسجيل في الدقيقة "45" عن طريق أحمد فتحي، وعادل النتيجة للوصل كايو "81"، وأضاف فينيسيوس هدف التفوق للإمبراطور "86"، قبل أن يسجل مروان محسن هدف التعادل للأهلي في الثانية الأخيرة "90".

وشهدت المباراة حضوراً محدوداً لجمهور الأهلي، وقدم الوصل آداء مميزاً في شوطي اللقاء وكان الأخطر هجوماً، مقابل غياب شبه تام لأصحاب الأرض في الحصة الأولى، وارتباك في الشوط الثانيز

وتلقى الأهلي ضربة قوية، قبل لقاء الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بتعرض محمد الشناوي، حارس المرمى الأساسي، للإصابة بعد مرور 41 دقيقة، حيث اضطر الأهلي لإشراك شريف إكرامي، حارس المرمى بديلاً.

ويعد الشناوي الحارس الأساسي للأهلي ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة،.

وأجرى الوصل تبديلاً مع انطلاقة الشوط الثاني بالدفع بالحارس سلطان المنذري بدلاً من يوسف الزعابي "45".

ويلتقي الوصل مع الأهلي في لقاء الإياب 22 نوفمبر المقبل على ملعب "الإمبراطور" في زعبيل.