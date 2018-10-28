أندية الفجيرة ودبا تعلق نشاطها الرياضي بسبب الأمطار

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

أدى هطول الامطار الغزيرة عصر اليوم بالمنطقة الشرقية إلى تعليق النشاط الرياضي بأندية دبا والفجيرة ، وقررت إدارة الناديين منح كافة لاعبي مدارس الكرة واطقمها الفنية اجازة مع إيقاف النشاط الرياضي بالنسبة للمراحل السنية والالعاب الاخرى على ان تعاود كافة الفرق بما فيهم لاعبي الفريق الاول في كل نادي التمارين اعتبارً من يوم غد تأهباً لخوض مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

يذكر ان الفجيرة يواجه نظيره الوصل في زعبيل يوم الخميس المقبل ويستقبل دبا ضيفه الجزيرة بملعب الفجيرة في نفس التوقيت الخامسة مساءً ، وعلى صعيد متصل غمرت مياه الامطار ملاعب الكرة الشاطئية " قدم ‘طائرة " في إمارة الفجيرة.