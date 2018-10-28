جلسة مغلقة سر تألق السناني

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى

نفذ خالد السناني حارس مرمى الظفرة طلب مدربه رازوفيتش قبل مباراة الصقور، بالمحافظة على نظافة شباكه، وتوجيه زملائه في خط الدفاع، وذلك بعد أن حرص المدرب الصربي على عقد اجتماع ثنائي مع السناني قبل يوم من موعد اللقاء، قدم له خلاله العديد من النصائح، وأكد له ثقته في إمكاناته الفنية العالية، ذاكراً له أن تألقه يساعد في تحقيق الانتصار، مقدماً له جرعة معنوية عالية. وكان خالد السناني قد عاد إلى صفوف الظفرة من ناديه السابق الجزيرة للمرة الثانية، ونال ثقة الجهاز الفني بالمشاركة ضمن عناصر التشكيلة الأساسية.

وانعكست الجلسة على خالد السناني بطريقة إيجابية خلال مجريات اللقاء الذي كان واحداً من نجومه البارزين ونجح في إبعاد عدد من الكرات الخطرة وأنقذ مرماه من حالة انفراد تام في الشوط الأول، كما أبعد ضربة ثابتة نفذها وليد عمبر بإتقان لكن مهارة السناني حالت دون معانقة الكرة للشباك. وقياساً بالأداء الذي قدمه حارس مرمى الظفرة فإن بصمته كانت حاضرة وواضحة في نتيجة الفوز التي خرج بها فريقه ومنحته أغلى 3 نقاط من منافسه المباشر.