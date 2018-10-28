الوصل والأهلي المصري في كأس زايد للأندية الأبطال

المصدر: ■ دبي- عز الدين جاد الله

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل في العاشرة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» ضيفاً على نظيره الأهلي المصري على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في مباراة ذهاب دور الستة عشر لكأس زايد للأندية الأبطال، وتمت الموافقة على حضور 10 آلاف مشجع من جمهور الفريقين للمباراة.

وكانت بعثة الوصل وصلت إلى الإسكندرية، أول من أمس، على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد العربي للوصل بعد قراره بنقل المباراة إلى الإسكندرية بدلاً من القاهرة، مما أضاع على الوصل تذاكر الفنادق والطيران قبل أن يتدخل الاتحاد العربي ويحل المشكلة، وأدى «الإمبراطور» قبل السفر حصة تدريبية أخيرة على ملعب زعبيل تحت قيادة المدرب المواطن حسن العبدولي الذي يتولى دفة الفريق حالياً بصورة مؤقتة.

نتيجة إيجابية

وتأهل الوصل إلى دور الـ 16، بعد تفوقه على الاتحاد السعودي في دور الـ 32 بالتعادل ذهاباً 1-1 في جدة، ومن دون أهداف في مباراة الإياب، على ملعب زعبيل، ويبحث «الإمبراطور» في لقاء اليوم، عن تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن له التأهل قبل موعد مباراة الإياب 22 نوفمبر المقبل، على ملعب الوصل في زعبيل، كما أن هذه النسخة من البطولة العربية للأندية الأبطال تحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان تزامناً مع «عام زايد»، وأيضاً إقامة النهائي باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، مما يضاعف من مسؤولية الوصل وفي المقابل، تأهل الأهلي المصري بعد تخطيه النجمة اللبناني.

20

وضمت بعثة الوصل 20 لاعباً، هم: يوسف الزعابي، حميد عبد الله، سلطان المنذري، عبد الرحمن علي، وحيد إسماعيل، عبد الله جاسم، سالم العزيزي، عبد الله خميس، أحمد عيسى، علي سالمين، حميد عباس، خليل خميس، محمد سرور، خميس إسماعيل، يوسف أحمد، علي صالح، أوه بان سوك، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، فينيسيوس دي ليما.

دعم

أعلنت رابطة مشجعي الزمالك عن دعمها للوصل الذي تربط بين الناديين اتفاقية توأمة وقديماً كان يسمى الوصل بالزمالك وسبق لعضو مجلس إدارة نادي الوصل، المتحدث الرسمي للنادي محمد علي العامري، أن صرح أن الوصل يأمل في دعم جماهير الزمالك في مصر.

طاقم أردني

كلف الاتحاد العربي لكرة القدم طاقماً تحكيمياً أردنياً لإدارة المباراة بقيادة أدهم مخادمة ويعاونه أحمد الرويلي ومحمد خلف، ومراد الزواهرة حكماً رابعاً.