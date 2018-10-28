شوكا يطعن دبا الفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة ـ محمد فضل

على الرغم من البداية المثالية لمحترف دبا الفجيرة الكيني جمعة مسعود شوكا وتسجيل شوكا هدفه الأول من أول مباراة يخوضها أمام الظفرة قبل ثلاث جولات إلا أن اللاعب ربما نام على الخط وكان غائباً، أول من أمس في يوم الديربي، وكان الشوكة في خاصرة الفريق، والتي حرمته من الحركة الإيجابية، بل بات جمعة شوكا عالة على الفريق وخلال مباراة الديربي أمام الفجيرة وجد شوكا من الفرص ما كان كفيلاً بترجيح الكفة لمصلحة فريقه وخصوصاً الفرص التي حصل عليها في الشوط الثاني وأضاعها بطريقة غريبة أثارت حفيظة جماهير النواخذة التي لم تكن راضية تماماً عن أداء اللاعب والذي إذا واصل بذات المستوى المتراجع والأداء الباهت ربما يكون أول المغادرين لكشوف الفريق في الميركاتو الشتوي القادم في يناير من العام الجديد وعلق أحد ظرفاء المشجعين بأن المحترف جمعة شوكا اختفى في يومه، حيث جرت المباراة يوم الجمعة، وعقب إطلاق حكم المباراة أحمد عيسى صافرته معلناً توجه لاعبي الفريق الأحمر ووقفوا صفاً واحداً مع خط التماس محيين جماهيرهم في مشهد اعتدنا مشاهدته في الدوريات الأوروبية.