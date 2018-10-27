مدينة محمد بن راشد آل مكتوم "الحي الأول" راعياً رئيسياً للفريق الأول لشباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان الرايضي

أعلن نادي شباب الأهلي ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم "الحي الأول" - "District One"، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الطرفين، يصبح بموجبها الحي الأول هو الراعي الرئيس للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الرياضي 2018 - 2019.

حضر مراسم التوقيع سعيد حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، وسعادة اللواء محمد أحمد المري، وسعادة إبراهيم عبدالملك، وسعادة سامي أحمد القمزي، وسعادة خليفة سعيد سليمان.

وقع على اتفاقية الشراكة بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم "الحي الأول"، كل من محمد عبدالناصر الخياط، نائب الرئيس للشؤون التجارية والمنطقة الحرة لمؤسسة مدينة ميدان، وعبداللطيف الصايغ من جانب نادي شباب الأهلي.

وأوضح سعيد حميد الطاير أن رعاية الفريق الأول لنادي شباب الأهلي تأتي في إطار حرص الشركة على القيام بالدور المنتظر في اطار مسؤوليتها المجتمعية، باعتبارها شركة وطنية رائدة وشريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الخاص والعام، وضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة من أجل خدمة الأهداف الاستراتيجية العليا.

وقال الطاير "نسعد كثيراً بتوقيع هذه الاتفاقية مع نادي شباب الأهلي الذي يعتبر واحداً من أعرق الأندية وأكثرها تحقيقاً للنجاح في الدولة، آملين أن يوفق الفريق في تحقيق طموحات قاعدته بحصد مزيد من الانجازات والألقاب".

وأضاف "تأتي هذه الرعاية متسقةً مع توجهات القيادة الرشيدة بضرورة تضافر جهود المؤسسات الوطنية بهدف توفير الدعم اللازم للحركة الرياضية من أجل تمثيل مشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات كافة".

من جانبه أعرب خليفة سليمان عن شكره لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم "الحي الأول"، مثمناً الشراكة الاستراتيجية التي ستجمع الجانبين، متمنياً أن تحقق أهدافها وتعود بالنفع على كل الأطراف.

وأشاد خليفة سليمان بالدعم الذي تقدمه الشركات والمؤسسات الوطنية للحركة الرياضية في الدولة، وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة نحو توفير السبل الكفيلة لدعم المؤسسات الرياضية، لتكون مؤهلة للمنافسة وتحقيق الانجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال "نحمد الله الذي حبانا بقيادة رشيدة تحرص دائماً على توفير كل أسباب النجاح والتميز لرياضتنا في مختلف المحافل والمجالات، وذلك من خلال الدعم المباشر الذي تقدمه، أو عبر الشراكات الذكية التي تربط الأندية والمؤسسات الرياضية مع الشركات الوطنية، والتي تهدف إلى تعزيز المكانة الرياضية لدولتنا على مستوى العالم".