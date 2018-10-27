العروبة ومصفوت يمنحان حتا بطاقة دور الـ 16 للكأس

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

منح تعادل العروبة ومصفوت 2 - 2 أمس فريق حتا بطاقة الصعود عن المجموعة الثانية إلى دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ورفع العروبة رصيده إلى 7 نقاط وهو نفس رصيد حتا المتفوق على العروبة في المواجهات المباشرة. سجل للعروبة البرازيلي اديلسون هدفين ق 41،62 ولمصفوت كل من أحمد البلوشي وفاتري ساخي في الدقيقتين 32 ، 56.

وحقق التعاون فوزه الأول متغلباً على الذيد 3-2 سجل للفائز كل من عبد الله المصلحي والمحترف لاسيني وعبد الله الغافري في الدقائق 6،25،45. وللذيد كمال الدين ابارو وعبد الله الأحمدي ق 7،82.

ويبحث دبا الحصن متصدر المجموعة الأولى اليوم عن بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى في لقائه مع العربي القيواني، فيما يلعب مسافي مع خورفكان.