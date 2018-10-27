القمة لـ«الملك».. و«الزعيم» يفوز في 10 دقائق

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

تربّع فريق الشارقة على صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم برصيد 17 نقطة، واستعاد نغمة الانتصارات بالفوز على بني ياس 2 - 1 في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس باستاد خالد بن محمد، بالجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

تقدم «الملك» عن طريق ماجد سرور «ق 16»، وهو أول هدف يسجله لاعب مواطن للشارقة هذا الموسم، واحتفل ويلتون سواريز بعيد ميلاده على طريقته الخاصة بإضافة الهدف الثاني «ق51»، مواصلاً اعتلاء صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف، وحاول بني ياس العودة للمباراة ومع تألق عادل، أحرز بيدرو هدف «السماوي» الوحيد «ق89».



وحقق العين فوزاً غالياً في ملعب مضيفه عجمان في استاد راشد بن سعيد 3 - 0، وجاءت الثلاثية في 10 دقائق، سجلها المحترف السويدي ماركوس بيرغ «ق 81» وحسين الشحات «ق 86» والبديل دياكيه «ق 91»، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 16 نقطة ثانيا مستعيداً نغمة الانتصارات، فيما أبقت الخسارة رصيد عجمان في 7 نقاط.



وخطف النصر أمس التعادل 2-2 من الوحدة في الوقت القاتل في المباراة التي جمعتهما على استاد مكتوم بن راشد، بالجولة السابعة، سجل لـ «العنابي» أحمد راشد والأرجنتيني تيغالي «ق44» و«83»، و«للعميد» ألفارو نيغريدو ثنائية «ق59 و90».



وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، والنصر 7 نقاط في المركز الـ11.



وأكد الفجيرة علو كعبه على أندية الساحل الشرقي، وفاز بـ«ديربي الإمارة»، وتمكن من تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على دبا، الذي تقدم له المغربي إدريس فتوحي «ق 64»، وتعادل للفجيرة محمد بن يطو «ق 75»، وأحرز البرازيلي سوزا هدف الفوز «ق 85»، ووصل الفجيرة إلى 11نقطة ، وظل دبا في المركز الأخير بثلاث نقاط.