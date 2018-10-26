النصر يخطف تعادلاً من الوحدة في الوقت القاتل

المصدر: دبي-عدنان الغربي، تصوير: سالم خميس

خطف النصر التعادل (2-2) من الوحدة في الوقت القاتل في المباراة التي جمعتهما، على استاد مكتوم بن راشد بالممزر، مساء اليوم، لحساب الجولة السابعة لدوري الخليج العربي.

وتحققت الأهداف بواسطة احمد راشد (ق44) والأرجنتيني تيغالي (ق83) لاصحاب السعادة، وسجل الاسباني ألفارو نيغريدو ثنائية للعميد (ق59) و (ق90).

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع والعميد إلى 7 نقاط في المركز العاشر.

جاءت المباراة سريعة، خاصة من جانب العميد الذي لم ينجح في ترجمة الفرص التي أوجدها عن طريق عامر مبارك والبرازيلي صامويل روزا ونيغريدو، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة اختطف أحمد راشد هدف التقدم لـ "أصحاب السعادة".

وفي الشوط الثاني، أشرك الصربي ايفان يوفانوفيتش، مدرب النصر، محمد العكبري بدلا عن عامر مبارك، ما منح الفريق حلولا هجومية أفضل أثمرت هدف التعادل من أقدام نيغريدو (ق59)، لكن الوحدة انتزع الأسبقية من جديد عن طريق تيغالي (ق83) قبل أن يعادل نيغريدو النتيجة في الوقت القاتل.