ثلاثية عيناوية في 10 دقائق تكسر صمود عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

خطف العين فوزاً غالياً من ملعب مضيفه عجمان في استاد راشد بن سعيد بثلاثية دون رد سجلها المحترف السويدي ماركوس بيرغ بتسديدة خادعة من لعبة ثابتة خارج الصندوق "ق 81" وحسين الشحات "ق 86" والبديل دياكيه "ق 93"، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي ليرفع العين رصيده إلى 16 نقطة مستعيداً نغمة الانتصارات بعد جولتين على التوالي قبل هذه المباراة، فيما أبقت الخسارة رصيد عجمان 7 نقاط، وقدم الفريقان مباراة مثيرة تبادلا فيها الهجمات، قبل أن ينجح العين في كسر صمود مضيفه بعد مرور 81 دقيقة.