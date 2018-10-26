الظفرة يهزم الإمارات.. والجزيرة وكلباء «حبايب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجح اتحاد كلباء في انتزاع تعادل ثمين أمام الجزيرة أمس 1/‏1 على استاد محمد بن زايد في الجولة السابعة لمنافسات دوري الخليج العربي، بهذه النتيجة يرفع فخر أبوظبي رصيده إلى 15 نقطة، في المركز الأول مؤقتاً، في مقابل 10 نقاط لكلباء في الترتيب السادس. تقدم لكلباء محترفه تومي ريس في الدقيقة 48، وتعادل للجزيرة محترفه ليوناردو ق78، وفي لقاء آخر في الجولة ذاتها حقق الظفرة فوزاً ثميناً على ضيفه الإمارات بنتيجة 2 - صفر عن طريق عبد الله الرفاعي «ق 18» وخالد باوزير «ق 25»، بهذا الفوز يصعد الظفرة نحو السابع «مؤقتاً» بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، وبقي الإمارات برصيد 4 نقاط بالترتيب قبل الأخير.

وفي بقية مباريات الجولة، تُقام 4 مباريات اليوم( الجمعة)، حيث يستضيف النصر نظيره الوحدة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، كما يلاقي فريق الشارقة نظيره بني ياس في التوقيت ذاته، على ملعب استاد خالد بن محمد. وسيكون ملعب الفجيرة على موعد مع ديربي جديد، يجمع أبناء العمومة الفجيرة ودبا، وذلك تمام الساعة الرابعة و55 دقيقة، وسيحمل لقاء عجمان والعين في الخامسة من مساء اليوم باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، عنواناً عريضاً هو العودة للانتصارات بالنسبة للفريقين.