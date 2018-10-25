الأبيض الشاب يودّع نهائيات كأس آسيا

المصدر: Ⅶ جاكرتا–البيان الرياضي

ودع الأبيض الشاب نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة، بعد خسارته أمام المنتخب الإندونيسي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت، أمس، على استاد «جيلورا بونج كارنو» في العاصمة جاكرتا، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى التي تأهل عنها منتخبا قطر وإندونيسيا، وفق نظام البطولة ولائحتها التي تقول في حال تعادل أكثر من فريق في رصيد النقاط يتم شطب نتائج الفرق المتساوية في النقاط «6 لكل منهما» مع صاحب المركز الأخير، وبناءً على ذلك تم شطب نتيجة الأبيض أمام الصين تايبيه والتي فاز فيه بثمانية أهداف، وبالتالي تحوّل ترتيبه من الأول إلى الثالث ويودع البطولة.

وأكد عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الجدل الذي ثار عقب المباراة بخصوص اللوائح غير دقيق لأن أعضاء اتحاد الكرة سواء في دبي أو جاكرتا على علم بلوائح البطولة.