خليل إبراهيم: لا أتذمر من الجلوس على دكة البدلاء

المصدر: Ⅶ أبوظبي – محمد صادق

أكد خليل إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنه ينتظر الفرصة للوجود أساسياً في تشكيلة العنابي في المرحلة المقبلة، بعد أن أبعدته الإصابة عن المشاركة مع الفريق لوقت طويل، خصوصاً في الموسم الماضي، وأنه يطمح إلى العودة بقوة وتقديم مستوى مميز خلال الموسم الحالي.

وبدأ خليل إبراهيم العودة تدريجياً مع العنابي الموسم الحالي، بعد أن شارك في 3 مباريات، إذ كانت مشاركته الأولى كبديل في مباراة عجمان في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي، وبدأ أساسياً في مواجهة الوحدة ودبا الفجيرة في الجولة الرابعة من البطولة ذاتها، ولفت الأنظار بشدة بعد تألقه وقيادة فريقه للانتصار بهدفين، حين صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني، وفي المباراة الأخيرة كبديل أمام الظفرة في دوري الخليج العربي، إذ استحوذ خليل إبراهيم على إشادة الجهاز الفني والجماهير، بعد المستوى الجيد الذي قدمه في مباراة دبا الفجيرة.

فترة صعبة

وقال خليل إبراهيم لـ «البيان الرياضي»: «مررت بفترة صعبة، بسبب الإصابة التي تعرضت لها، بالإضافة إلى مشكلة صحية في الأنف، وأجريت عملية جراحية قبل أشهر في إسبانيا، والحمد لله تكللت بالنجاح، وتجاوزت كل تلك الأمور، فقد كان طموحي العودة بأسرع وقت، وتجاوز الإصابة التي منعتني من الوجود كثيراً مع الفريق، خاصة في الموسم الماضي».

وأضاف: «لا أتذمر من جلوسي على دكة البدلاء، طموحي بالطبع العودة لتشكيلة الفريق واللعب أساسياً، وحتى ولو لم أكن في التشكيلة الأساسية، أن أشارك كبديل، لأنني أريد لعب كرة القدم، وأنتظر فرصتي بكل تأكيد في أي وقت، ومثل أي لاعب يريد اللعب، فقد كان تركيزي منصبّاً على كيفية العودة بأسرع وقت وبصورة جيدة».

تألق باتنا

وعن فرصته في اللعب أساسياً في ظل تألق المغربي مراد باتنا في نفس مركزه، أوضح: «بالفعل مراد باتنا متألق حالياً، ويتصدر هدافي الفريق في دوري الخليج العربي، لكن لا يوجد شيء صعب، وأحاول الاجتهاد في التدريبات، من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، والمهم بالنسبة لي المشاركة، وقد لعبت في السابق تحت قيادة المدير الفني السابق للفريق المكسيكي خافيير أغيري في مركز الظهير الأيمن، وهو أيضاً مركز ليس جديداً عليّ».

وأشار إلى أن السر في المستوى الجيد الذي قدمه خلال مشاركته مع الفريق، خاصة في مباراة دبا الفجيرة، نتيجة اجتهاده في التدريبات، ومؤازرة زملائه في الفريق وجماهير العنابي، والتركيز على النواحي الإيجابية من جانب الجهاز الفني، بالإضافة إلى الجدية في التدريبات، موجهاً الشكر إلى جماهير الوحدة على مساندته والوقوف بجانبه خلال الفترة الصعبة التي مر بها، وردود الأفعال الإيجابية التي جاءته من الجماهير، بعد تألقه في كأس الخليج العربي.

عودة الفريق

ونفى خليل إبراهيم وجود استهتار من جانب لاعبي الفريق، خصوصاً في مباراتي بني ياس والظفرة، التي خسرها الوحدة، مشدداً على أن اللاعبين يدركون أهمية المرحلة الحالية، وأن الفريق قادر على العودة بقوة إلى العروض والنتائج الإيجابية التي قدمها في بداية الموسم الحالي.

وقال: «بالطبع الوحدة منافس على البطولات، ولكننا نفكر ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وبمجرد انتهاء مباراة نفكر في المواجهة التي تليها، والفريق يملك العناصر والخبرات اللازمة لتجاوز ما حدث في المباراة الأخيرة أمام الظفرة، وتقديم مستوى أفضل يرضي طموحات جماهيرنا».

تدريبات

يواصل فريق الوحدة تدريباته بملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، استعداداً لمواجهة النصر غداً الجمعة في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، إذ يسعى الفريق لتجاوز كبوة الخسارة من الظفرة في الجولة الماضية.