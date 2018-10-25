شباب الأهلي يعمّق جراح الوصل

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

فاز شباب الأهلي على ضيفه الوصل في مباراتهما مساء أمس، 3-2 على ملعب استاد شباب الأهلي في العوير، ليعمق جراحه، في انطلاقة الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، وبقي في المركز الخامس مؤقتاً، وتجمد رصيد الوصل عند 7 نقاط، في المركز التاسع مؤقتاً أيضاً.

سجل لشباب الأهلي ايمليانو فيتشو من ركلة جزاء في الدقيقة 35، والكوري الجنوبي أوه بان سوك لاعب الوصل، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55، ولوفانور في الدقيقة 80، وأحرز هدفي الوصل كايو من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وبان سوك في الدقيقة 73.

احتسب الحكم ركلة جزاء للوصل، وأكد قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها كايو بنجاح في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل فيتشو لشباب الأهلي في الدقيقة 35، من ركلة جزاء أيضاً.

تمكن شباب الأهلي من التقدم بهدفه الثاني في الدقيقة 55، الذي سجله الكوري الجنوبي أوه بان سوك، لاعب الوصل، بالخطأ في مرماه، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدف التعادل للوصل في الدقيقة 73، قبل أن ينجح البرازيلي لوفانور في وضع شباب الأهلي في المقدمة بهدف الفوز في الدقيقة 80 ليحصد شباب الأهلي ثلاث نقاط غالية.