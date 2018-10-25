الظفرة والصقور.. مواجهة العبور

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى-رأس الخيمة - البيان الرياضي

ضمن جولات الأسبوع السابع من دوري الخليج العربي، يستقبل الظفرة ضيفه فريق الإمارات «الصقور» على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان، عند الساعة الخامسة و5 دقائق مساء اليوم، في مباراة العبور إلى مراكز الوسط باعتبار أن الفوز بالنتيجة يمنح الفائز دفعة كبيرة في جدول الترتيب.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعد أن نجح الظفرة صاحب الأرض في تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على الوحدة ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط، بالمركز الثاني عشر، بينما كسب الإمارات نقطة غالية بتعادله أمام مضيفه بني ياس، رفعت رصيده إلى 4 نقاط في الترتيب قبل الأخير «الثالث عشر».

ويسعى كل فريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب مع تقارب نقاط الفرق خاصة في منطقة الذيلية، ما يجعل الصراع على نقاط الفوز اليوم قوياً ومتكافئاً وسط رغبة لاعبي الفريقين بتقديم الأفضل، الشيء الذي يزيد من قوة المواجهة.

تدريبات جادة

واستعد صاحب الأرض للقاء بتدريبات جادة، وسط حماسة كبيرة من اللاعبين، وقام الجهاز الفني بمراجعة سلبيات الفترة السابقة ودعم الإيجابيات، مع التركيز على الجانب الدفاعي لتصحيح الأخطاء.

وقال الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق، إن الإعداد اكتمل للقاء عبر التدريبات السابقة، التي بذل فيها اللاعبون جهداً كبيراً يعكس إصرارهم على الخروج بنقاط الفوز أمام فريق الإمارات، وأضاف: حققنا فوزاً جيداً في الجولة الماضية على الوحدة، لكننا تجاوزناه وأصبح بالنسبة لنا من الماضي، المهم التركيز في الجولات المقبلة حتى نحصد المزيد من النقاط، خاصة في لقاء اليوم لأن الطرف الثاني يعتبر خصماً مباشراً بالنسبة لنا ومن المهم أن نفوز عليه لأن المباراة على ملعبنا لذلك ليس لنا خيار غير كسب النقاط الثلاث، التي نعرف أهميتها في هذه المرحلة من المنافسة.

وكشف مدرب الظفرة عن غياب خالد الدرمكي لاعب الارتكاز بسبب البطاقات الصفراء التراكمية، ومواصلة غياب المدافع عبد الرحمن يوسف بسبب الإصابة التي أبعدته عن الجولات السابقة، وقال رازوفيتش: لدينا بدائل عدة ولا نواجه مشكلة نقص خاصة أن المباراة تشهد عودة عبد الله الرفاعي، الذي غاب عن مباراة الوحدة الأخيرة.

تركيز

من ناحيته شدد التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، على أن ارتكاب الأخطاء من قبل لاعبي فريقه الأخضر، ممنوع، لافتاً إلى أنه لم يتبق مجال كبير للوقوع في دائرة أخطاء تكلف الصقور نزيفاً مستمراً للنقاط، منوهاً بأن فريقه قدم في غالبية مبارياته بالدوري، مستويات باهرة، لكنه لم ينجح في إقران الأداء الطيب بالنتيجة الإيجابية.

ووصف القادري مباراة اليوم بالصعبة جداً كونها أمام منافس أثبت جدارته في الجولة الماضية من البطولة بتحقيقه فوزاً عريضاً على الوحدة أحد أقوى فرق الدوري، مشدداً على أن الظفرة فريق جدير جداً بالاحترام، داعياً لاعبيه إلى حتمية بذل أقصى جهد، واللعب بتركيز عال طوال وقت المباراة من أجل الظفر بنتيجة طيبة.