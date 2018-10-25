افتتاح مبدئي لاستاد آل نهيان اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

يفتتح نادي الوحدة، صباح اليوم، استاد آل نهيان بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتوسعة التي أجريت على الملعب خلال الشهور الماضية.

وسيكون الافتتاح بصفة مبدئية وبحضور شخصية رياضية عالمية تمهيداً لبدء عودة الملعب لاستضافة المباريات، إذ من المنتظر أن تدشن مباراة الوحدة وشباب الأهلي في الأول من نوفمبر المقبل في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي عودة الملعب الذي يستضيف عدداً من مباريات نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

ووصلت سعة استاد آل نهيان بعد توسعته إلى 15 ألف مقعد، بزيادة 4500 مقعد عن سعته السابقة، بجانب اقتراب المدرجات من الملعب بصورة أكبر عما كان عليه سابقاً.