بعثة رفيعة المستوى للهلال والمريخ في الإمارات

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

اتفق الهلال والمريخ على تشكيل بعثة رفيعة المستوى للإمارات، للمشاركة في المواجهة المرتقبة بين الفريقين في احتفالات (عام زايد) يوم الجمعة الثاني من نوفمبر، على أن يكون قوام البعثة المشتركة 100 شخص، تم تقسيمهم بالتساوي بين الفريقين، ويقود كل فريق قادة النادي، حيث وقع الاختيار في نادي الهلال على رئيس النادي أشرف الكاردينال ليكون رئيساً للبعثة، فيما وقع اختيار المريخ على الأمين العام محمد جعفر قريش ليكون رئيساً للبعثة، مع تواجد محمد الشيخ مدني رئيساً شرفياً، ويرافق البعثتين جميع أعضاء مجلس إدارة الناديين، وعلى صعيد الاتحاد السوداني لكرة القدم، شكل اتحاد الكرة بعثته المغادرة للإمارات برئاسة الدكتور كمال شداد.

الفوز مهم

وعن هذه المواجهة قال خالد النعسان لاعب المريخ: بكل تأكيد مباراة القمة تُعتبر بطولة قائمة بذاتها، ويخوضها الفريقان بكل جدية من أجل الانتصار، خاصة أن مباراة القمة تأتي هذه المرة على شرف مناسبة كبيرة وخارج القواعد، ولذلك فإنهم كونهم لاعبين يملكون من الرغبة والطموح في تقديم أفضل ما عندهم في تلك المباراة، وإهداء الفوز لجماهيرهم الوفية بالإمارات، وقال النعسان: إن الانتصار على الهلال في قمة زايد سيمثل دعماً معنوياً كبيراً لهم كونهم لاعبين وللجهاز الفني ولجماهيرهم قبل استضافة اتحاد العاصمة الجزائري في العشرين من الشهر المقبل في ذهاب دور الستة عشر من البطولة العربية، والتي سيدخلها فريقه بجدية من أجل الانتصار فيها، وتعزيز حظوظه في التأهل لدور الثمانية قبل مواجهة الإياب بالجزائر في العاشر من ديسمبر المقبل.

عودة ندياي ينتظر أن يكون قد وصل العاصمة الخرطوم أمس المدير الفني الفني لفريق الهلال لامين ندياي، بعد عطلة قصيرة أمضاها المدرب السنغالي بنهاية الموسم السابق، الذي حسمه فريق الهلال متوجاً ببطولة الدوري الممتاز، ويبدأ الهلال الإعداد للموسم الجديد وللقمة المرتقبة بين الهلال والمريخ المقامة بالإمارات على شرف احتفالات (عام زايد) بإشراف المدرب السنغالي، والذي ينتظر أيضاً حسم ملف المحترفين الأجانب بعد وصوله، ووصل إلى الخرطوم ثلاثة من اللاعبين الأجانب، ينتظر أن يختار منهم لامين ندياي اثنين لضمهم لكشوفات الفريق، أو الاستغناء عن خدمات المحترف التنزاني توماس أولمينغو، للاستفادة من خانته لضم الثلاثي الجديد.

من جهته اقترب نادي الهلال من التعاقد مع المدافع المالي بوبكر ديارا، في فترة التسجيلات الرئيسيّة الحالية، وذلك بعد اكتمال التفاوض مع وكيل أعماله خلال اليومين الماضيين، وجاء ترشيحه للهلال من قبل المدير الفني للنادي الحالي السنغالي «لامين نداى» الذي أشرف على تدريب فريق مازيمبي في وقت سابق.

استدعاء

كشف مصدر بلجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، أن اللجنة ستستدعي لاعبي المريخ عصام عبد الرحيم، محمد عبد الرحمن، سيف تيري، صلاح نمر، التاج إبراهيم للتحقق من واقعة مشاركتهم في مهرجان أقيم بالولاية الشمالية.