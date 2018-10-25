الجزيرة وكلباء.. القمة والأمان المبكر

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن-كلباء- علي الظاهري

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، اتحاد كلباء الليلة في السابعة والنصف على استاد محمد بن زايد للجولة 7 للدوري، ويخوض فخر أبوظبي المواجهة، مدفوعاً بحماس ورح معنوية عالية بعد الفوز الثمين على العين 2- 1 في الجولة الماضية، ما رفع رصيده إلى 14 نقطة متساوياً مع الشارقة متصدر قائمة الترتيب، ويأتي في المركز الثاني بفارق الأهداف، والفوز بنقاط المباراة ستمنحه أفضلية اعتلاء القمة في حال تعثر المنافسين، الشارقة 14 نقطة والعين المركز الثالثة بـ 13 نقطة، والوحدة الرابع برصيد 12 نقطة، وعلى أقل تقدير.

أما كلباء فقد حقق نتائج إيجابية جعلته في المركز «6» بـ 9 نقاط، وهو يسعى إلى الوصول مبكراً إلى بر الأمان، ويدخل اللقاء بغرض تعويض خسارته أمام الفجيرة في الجولة الماضية 2 - 3، وربما يكون تعثره نقطة إيجابية لإثبات الذات خارج أرضه وتحقيق نتيجة إيجابية.

وربما يفتقد الجزيرة خدمات أي من الثلاثي علي مبخوت ومحمد جمال والكاميروني سياني، للإصابة، والتي لم يعلن عن نوعها الجهاز الفني، واكتفى بأن الثلاثي شارك في تدريبات الجزيرة التحضيرية لمواجهة كلباء، ولم يقرر بعد المشاركة من عدمها أو جزء من المباراة، ومن المتوقع أن يشارك البدلاء عبد الله رمضان، أحمد ربيع، والهولندي من أصول مغربية ناصر بارازيت، في حال إراحة مبخوت وجمال وسياني.

صاحب الأرض يمتلك مقومات الفوز، وقد عبّر عن شخصيته القوية منذ انطلاقة الدوري، ولم يخسر طيلة 6 جولات، حقق 4 انتصارات وتعادلين، ولديه دكة بدلاء قوية، تضم لاعبين أصحاب خبرات وشباب، أبرزهم مسلم فايز، يعقوب الحوسني، محمد العطاس، سالم العيدي، وزايد العامري.

من ناحيته، يتطلع فريق اتحاد كلباء إلى مصالحة جماهيره، والعودة إلى سكة الانتصارات، بعد أن مني بأربع هزائم، تمثلت في خسارتين في الدوري وخسارتين في الكأس.

وأنهى كلباء تحضيراته في الأيام الماضية بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، الذي يسعى إلى معالجة جميع الأخطاء السابقة، التي كلفت الفريق ثمناً غالياً بتجمد رصيده عند 9 نقاط، وإهدار الفوز رغم تفوق الفريق على منافسيه في أكثر من مناسبة، لا سيما في مباراة «الديربي» الأخيرة أمام الفجيرة، والتي خرج منها خاسراً بثلاثة أهداف، رغم تقدمه في الشوط الأول بهدفين، إضافة إلى مباريات أخرى تكرر فيها السيناريو نفسه، ما يؤكد أن جميع الاحتمالات واردة في مواجهة الليلة، بعد رغبة «النمور» في تحقيق مفاجأة.

منافس صعب

قال مارسيل كايزر إن الفوز على العين أصبح من الماضي، وليس لدينا وقت للاحتفال، خصوصاً أن الفريق يخوض مباراة كل 5 أيام، نواجه منافساً ليس سهلاً، والوصول إلى المركز الأول أو الثلاثة الأولى يتطلب مزيداً من العمل والجهد.

لفت مارسيل كايزر أن التحضيرات سارت بشكل جيد، مدفوعة بروح معنوية بعد الفوز على العين 2- 1 في الجولة الماضية، ومشيراً إلى أن بعض اللاعبين لديهم مشاكل بدنية، وهم تحت نظر الجهاز الفني حتى الساعات الأخيرة.

وأضاف: كلباء فريق جيد، وحقق نتائج مميزة منذ بداية الموسم، لديه لاعبون أقوياء بدنياً ويتميزون بالسرعة، في المقابل، نتطلع إلى المواجهة بحماس، وكسب نقاط المباراة استكمالاً للنتائج الإيجابية للفريق، ومن أجل إدخال البهجة والسعادة إلى قلوب الجماهير.

وأوضح أن الحالة البدنية للاعبي الجزيرة الدوليين جيدة للمنتخبين الأولمبي والأول، وقد قدموا أداء مميزاً خلال مواجهة العين، ولا شك أنهم مطالبون بأكبر عدد من المباريات سواء المحلية أو الدولية، وتنتظرهم مسؤوليات كبرى على مستوى المنتخبات الوطنية، وأتمنى أن تبتعد عنهم الإصابات في الفترة المقبلة.

وعن إصابة علي مبخوت، قال اللاعب في طور التعافي، وإصابته تتطلب الحذر في التعامل معها، دون الكشف عن نوعية الإصابة، ومشيراً إلى أن مبخوت شارك بشكل جزئي في التدريبات، وسنقرر اليوم مشاركته من عدمه أمام كلباء، وعن سيناريو الإصابة، سواء مع الفريق أو المنتخب، قال: اللاعب شارك لـ 90 دقيقة أمام الشارقة، وقبل المغادرة إلى معسكر المنتخب الوطني في برشلونة، ربما شعر بالإرهاق وجاءته الإصابة، والمهم أن اللاعب يتعافى ويعود قريباً للمشاركة والتألق مع فريقه، وفي حال عدم مشاركته أمام كلباء، فإن البديل جاهز.

وتابع: محمد جمال أيضاً لديه إصابة، وقد شارك في جزء من التدريبات، بالإضافة إلى الكاميروني سياني، حيث تدرب بشكل منفرد، ولا نستطيع الجزم بمشاركتهما من عدمه، وجاري التنسيق مع الجهاز الطبي واللاعبين.

معنويات عالية

من جانبه، أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه طوى صفحة الخسارة الأخيرة في «ديربي الساحل الشرقي» أمام الفجيرة في الجولة الماضية من الدوري، وقال إن الفريق مر بأسبوع صعب، وكان من الضروري مواصلة التحضيرات لمواجهة الجزيرة بمعنويات عالية، مضيفاً أن فريقه سيواجه أحد أفضل فرق الدوري، وثقته كبيرة بأداء جميع اللاعبين، خاصة في المباريات التي تقام خارج أرضهم.

وعن التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة، قال فيفياني إن الفريق مكتمل الصفوف، وهو جاهز لجميع الاحتمالات، خاصة بعد اتباع أكثر من أسلوب وطريقة في اللعب، مشدداً على أهمية تماسك الفريق بصورة جيدة، واللعب بتوازن عبر الربط الجيد بين الخطوط من الدفاع إلى الهجوم. واعترف فيفياني بأن الفريق افتقد النفس الطويل في الفترة الماضية، والعمل جارٍ لتدراك المشكلة ومعالجة جميع الأخطاء السابقة.

وأكد فيفياني أن هدف اتحاد كلباء واضح منذ البداية للفريق، وهو البقاء في دوري المحترفين، حيث تساءل الجميع عن رفع سقف الطموحات بعد الانتصارات التاريخية الثلاثة في بداية الدوري، لكن الأهم التفكير والتركيز على الفوز في كل مباراة على حدة، لحصد أكبر رصيد من النقاط. واعترف فيفياني بأن الجزيرة لديه لاعبون مميزون، وقال إن المنافس يمتلك عناصر بارزة، تلعب في صفوف المنتخب الوطني الأول، إلا أنه لا يخشى المواجهة، والفريق جاهز للقاء.

خلفان مبارك: لا نلتفت لنتائج الآخرين

شدد خلفان مبارك صانع ألعاب الجزيرة على أهمية الفوز على اتحاد كلباء، وأي نتيجة بخلاف الفوز تضيع أفضلية الفوز على العين، ولذلك يجب حسم المواجهة والحصول على النقاط الثلاث، مستفيدين بأفضلية الأرض والجماهير، والترتيب المتقدم للفريق.

وأضاف: لا شك في أن وجود علي مبخوت مهم مع الجزيرة أو المنتخب الوطني، وسيعود قريباً، ومشاركتي مع المنتخب إيجابية وشرف لكل لاعب إماراتي التواجد بين صفوفه، ونأمل أن نحقق المطلوب في الاستحقاق الآسيوي .

وأوضح أنهم لا يضعون أنفسهم تحت الضغط ونتائج المنافسين المباشرين، إنما يعملون على تحقيق أفضل النتائج، وتنفيذ ما يوكل لهم من مهام ، مشيراً إلى أنهم يتعاملون مع كل مباراة على حدة، والهدف الأول هو الخروج بنقاط الفوز. أبوظبي - البيان الرياضي

منصور البلوشي: سنعوض الخسائر

أكد منصور البلوشي لاعب اتحاد كلباء، أن الخسارة الأخيرة أمام الفجيرة في «ديربي الساحل الشرقي» تعتبر للنسيان، وانصب تركيز الفريق على مباراة اليوم أمام الجزيرة، والتي يتطلع من خلالها الجميع إلى العودة بنتيجة إيجابية، مؤكداً أن الفريق بقيادة المدرب فابيو فيفياني حرص على معالجة الأخطاء السابقة، والتي كلفت استقبال أهداف المنافس من كرات ثابتة.

وأشاد البلوشي بتعيين موسى حطب إدارياً للفريق الأول، ووصف الخطوة بأنها جيدة نظراً لقرب العلاقة من اللاعبين على مستوى التفكير والسن.

وعن صعوبة المباراة، قال البلوشي: إن مشاركة اتحاد كلباء في هذا الموسم تختلف عن المواسم السابقة، والأهم في مباراة اليوم هو الانضباط في الملعب والتركيز والربط الجيد بين جميع الخطوط.كلباء - البيان الرياضي