تذاكر مجانية في ديربي الفجيرة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

قررت إدارة نادي الفجيرة وبناءاً على توجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة طرح تذاكر مجانية لجماهير الفريقين وذلك خلال مباراة الديربي المقامة يوم الجمعة والتي تجمع الذئاب ضد النواخذة بالملعب الفجراوي وتأتي لحساب الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، وثمنت إدارة الفجيرة هذه البادرة والخطوة والتي تعتبر ليست بغريبة على الشيخ مكتوم الشرقي وإن دلت على شئ إنما تدل على اهتمام رئيس النادي بأمر الجماهير كافة.

كما لاقت هذه البادرة ترحيبا كبيرا من قبل إدارة نادي دبا الفجيرة وجماهيره.

من جانبه أكد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة أن هذه المبادرة ليست بغريبة على رئيس نادي الفجيرة مثمناً خطوة فتح أبواب الملعب بالمجان لكافة الجماهير، مثمنا حرص سموه على إقامة المباراة بطابع أخوي،

كما جدد راشد بن عبود شكره للشيخ مكتوم الشرقي لتوجيهاته المستمرة لفريقنا بإقامة كافة مبارياته على ملعب الفجيرة.