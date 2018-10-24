مشجعان إسبانيان في مدرجات دورينا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تواصل لجنة دوري المحترفين مبادراتها اتجاه الجاليات الأجنبية المقيمة في الدولة وزوارها أيضا، حيث تجاوبت اللجنة مع تغريدة للمشجع الإماراتي راشد الفلاحي بشأن مشجعين إسبانيين تواجدا في مباراة الوصل والنصر، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، وتواصلت معهما ومع نادي النصر، واقترحت دعوتهما لحضور تدريب الفريق الأول ولقاء لاعبهما المفضل نيغريدو، استجابة نادي النصر كانت سريعة وتم البدء في الإجراءات اللازمة لاستقبالهما.

خافيير فارّان وإدواردو ديلاج، مواطنان إسبانيان حرصا على حضور الديربي الأخير، بين الوصل والنصر من مدرجات الاستاد الذي يقع في منطقة زعبيل، وقد حرصت لجنة دوري المحترفين ونادي النصر على الترحيب بهما وتكريمهما ليكون يومًا مميزًا في حياة الثنائي.

استقبال الثنائي

واستقبل ممثلو لجنة دوري المحترفين وراشد مرزوق، عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، الثنائي الإسباني الذي انطلق في جولة داخل النادي ومشاهدة مجموعة من الصور التذكارية والتعرف أكثر على تاريخ العميد، الفريق الذي يشجعه خافيير وصديقه إدواردو لسنوات، وفقًا لما ذكراه خلال حديثنا معهما.

ولم يكن هناك أفضل من ألفارو نيغريدو بين لاعبي الفريق الأول للترحيب بمواطنيه بالتأكيد، حيث حرصت اللجنة على دعوة اللاعب للتواجد والحديث معهما قبل التقاط بعض الصور بصحبتهما ثم العودة مرة أخرى للمران.

كما أهدى ممثلو لجنة دوري المحترفين بعض الهدايا للثنائي، وأهدتهما إدارة النصر قميص الفريق الخاص بمواطنهما وهداف العميد الحالي، ألفارو نيغريدو.

وكان جليًا أيضًا أن خافيير وصديقه يشعران بسعادة بالغة عكستها ابتسامة لم تفارق وجهيهما على مدار تلك الزيارة والتكريم الذي مثل الكثير لهما، وكان لنا نصيب في نهاية ذلك اليوم بإجراء حديثٍ قصير مع أحدهما وهو خافيير.

فرصة للتعرف

وأوضح خافيير أن النصر نادٍ معروف في أوروبا بين الإسبان، فقد لعب له بابلو هيرنانديز الإسباني أيضًا قبل موسمين تقريبًا«، قبل أن ينضم إليه صديقه إدواردو ليختم معنا اليوم بالحديث عن التجربة:»نعم، لقد منحتنا اللجنة وإدارة النادي الفرصة للتعرف على النصر من الداخل ومقابلة عائلته. كان نيغريدو لطيفًا معنا هو الآخر بحديثه ودعوته لنا بأن ننخرط أكثر مع النادي وأنشطته، وأعتقد أن المزيد من الإسبان سينضمون لنا في كل أسبوع لمتابعة النصر في مبارياته من الاستاد وتشجيعه أيضًا.

متابعة

أوضح خافيير فارّان أن أول مباراة حضرتها كانت أيضًا بين النصر والوصل، وكانت قبل خمس سنوات تقريبًا. وأضاف: نحن نعيش في الإمارات منذ ست سنوات، وحضرنا مباريات لفريق النصر.