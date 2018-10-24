مريم وعشبة.. عشق التحكيم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لا يتوقف طموح الحكمتين المواطنتين مريم شاكر «ساحة» وعشبة المنصوري «مساعد» عند حد معين، وتبحثان دائماً عن الأفضل،، وساهم مستواهما المتميز كلاعبتين في كرة القدم في تمثيل المنتخب الوطني للسيدات، في فترة سابقة، وبعدها حرصتا على الانتظام بدورات تدريبية في التحكيم نظمتها لجنة كرة قدم السيدات، وتحول التحكيم إلى عشق خاص في حياتهما الرياضية، ووصلتا إلى مستوى ملفت كان ثمرته ترشيح اتحاد الكرة لهما للانضمام إلى القائمة الدولية للحكام 2019، في إنجاز فريد للمرأة الرياضية، بعد نجاحهما في جميع الاختبارات المطلوبة.

وجاء الظهور الأول لمريم شاكر كحكمة ساحة في عام 2011 فيما دخلت عشبة المنصوري سلك التحكيم، في 2016 كحكمة مساعدة في المراحل السنية وصولاً لدوري الدرجة الأولى للسيدات.