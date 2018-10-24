أبيض الشابات يكتسح المالديف آسيوياً

المصدر: Ⅶ بيشكيك - البيان الرياضي

حقق منتخبنا الوطني للشابات تحت 19 عاماً، فوزاً عريضاً على نظيره منتخب المالديف بنتيجة 19-0 في مباراة كرة القدم التي أقيمت مساء أول من أمس «الاثنين»، على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة آسيا للشابات 2019.

وجاءت أهداف منتخبنا عن طريق روان الحمادي (4،60،87) وصالحة راشد (12،54،61،73) وشهد خالد (17 من ركلة جزاء،37،74) وموزة المسماري (21،34) والعنود خالد (27)، وليلى المهيري (39،43،65،76)، والبديلة سندية المزروعي (80 من ركلة جزاء) والبديلة شيخة الكعبي (90+3).

ثقة كبيرةوأشاد عزام غوتوق مدرب منتخبنا بأداء اللاعبات وتحقيقهن الفوز الأول في التصفيات الآسيوية، ونجاحهن في نسيان نتيجة المباراة الأولى، والتي كنا قريبين من تحقيق التعادل فيها ولكنها انتهت لصالح منتخب قرغيزستان بهدفين مقابل هدف على الرغم من أسبقيتنا في تحقيق التقدم.وأعرب غوتوق عن ثقته الكاملة في اللاعبات وقدرتهن على تحقيق الأفضل خلال الجولتين المقبلتين، وطالبهن بالعمل المستمر لرفع جاهزيتهن الفنية والبدنية للدرجة القصوى خلال التدريبات، وتنفيذ التعليمات بدقة متناهية، والتركيز جيداً في المباريات القادمة، خاصة أننا لدينا مواجهة مهمة جداً يوم الجمعة القادمة أمام منتخب أوزبكستان القوي.

مركز ثالث

وتقدم أبيض الشابات للمركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، خلف منتخب أوزبكستان «المتصدر» برصيد 3 نقاط، يليه في مركز الوصافة منتخب قرغيزستان وله نفس الرصيد من النقاط، وخاض كل منهما مباراة واحدة.وفي الدور الثاني من التصفيات، سيتم تقسيم المنتخبات على مجموعتين، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى النهائيات.

وتقام منافسات الدور الثاني خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل 2019. وكانت منتخبات اليابان وكوريا الشمالية والصين حصلت على بطاقات التأهل المباشر للنهائيات بعد حصولها على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية.

نظام

يتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحصلان على المركز الثاني.