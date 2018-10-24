الانتهاء من زراعة العشب في استاد آل مكتوم

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

انتهت، أمس، عملية زراعة الأرضية العشبية باستاد آل مكتوم بنادي النصر أحد الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبلين.

وتبلغ مساحة الأرضية 7490 مترا مربعا، بطول 107 م وعرض 70 م، وتمّ استخدام 15 ألف لفافة عشب من طرف الشركة المكلفة بأشغال الزراعة، التي اعتمدت أحدث الطرق في هذا المجال، وبالتزامن مع تعشيب الأرضية تم تفعيل نظام الري.

وأوشكت أشغال استاد آل مكتوم على نهايتها، حيث بدأت شركة المقاولات في تركيب المظلة، وأنهت تركيب الهياكل الفولاذية و15 ألف كرسي باللون الأزرق تناغما مع اللون الأصلي لفريق النصر، إلى جانب تقدم أشغال المبنى الإداري الذي يضم العيادة الطبية وصالة الجيمانيزيوم ومركزا إعلاميا يتسع لـ200 شخص وقاعة محاضرات و4 غرف لتبديل الملابس وغرفتين للحكام ومكاتب إدارية أخرى.