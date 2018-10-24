596.000.000 درهم القيمة التسويقية لــ دوري الخليج العربي

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

تفاوتت القيمة التسويقية لدوري الخليج العربي لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة، ما بين الارتفاع والانخفاض، وفق تقديرات موقع transfermarkt، والمعتمدة على تقديرات القيمة التسويقية للاعبين المشاركين في المسابقة، والتي تفتقد بلا شك للدقة المتناهية، مع غياب الشفافية، وعدم إعلان أنديتنا عن قيمة صفقاتها مع اللاعبين الأجانب، وأغلبها ما تكون صفقات انتقال حر، أو حتى الإعلان عن صفقاتها مع اللاعبين المواطنين، رغم اعتماد اتحاد الكرة الإماراتي لسقف الرواتب، وحصوله على 2 % من نسبة عقود اللاعبين مع الأندية.

زيادة 228.59 مليون درهم

قدّر الموقع القيمة التسويقية لدوري الخليج العربي في الموسم الحالي 2018-2019، بما يصل إلى 596 مليون درهم، قياساً على 561 لاعباً في 14 نادياً محترفاً، وفق رصد الموقع، وبزيادة كبيرة عن الموسم الماضي، والمقدرة على 480 لاعباً في 12 نادياً، ولكن يبقى الموسم الحالي، الثالث في ترتيب القيمة التسويقية الأعلى في المواسم الستة الأخيرة لدورينا، بعد موسم 2016-2017، وكانت القيمة التسويقية هي الأعلى بـ 752.95 مليون درهم ، معتمدة على 599 لاعباً في 14 نادياً، ثم في المرتبة الثانية، موسم 2015-2016، وكانت القيمة التسويقية 726.88 مليون درهم، معتمدة على 547 لاعباً في 14 نادياً، في حين بلغت القيمة التسويقية 513.39 مليون درهم لموسم 2014-2015، معتمدة على 519 لاعباً في 14 نادياً، و391.09 مليون درهم لموسم 2013-2014، معتمدة على 227 لاعباً في 14 نادياً.

الأندية والمنتخب

فيما تبلغ القيمة التسويقية لأندية دوري الخليج العربي للمحترفين، بالترتيب من المركز الأول إلى المركز الرابع عشر، النصر، الأعلى في القيمة التسويقية هذا الموسم بـ 80.46 مليون درهم، يليه العين 66.64 مليون درهم، الجزيرة60.56 مليون درهم ، شباب الأهلي 53.06 مليون درهم ، اتحاد كلباء 50.19، الظفرة 47.78، الوحدة 47.15، الوصل 45.34، الشارقة 33.95، عجمان 30.91، الإمارات28.47، الفجيرة 19.74، دبا الفجيرة16.03، وأخيراً بني ياس 15.73 مليون درهم.

أما منتخبنا الوطني الأول، فتبلغ القيمة التسويقية لـ «الأبيض»، 67.05 مليون درهم ، وفق تقديرات الموقع، ويعد عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب الهلال السعودي، اللاعب الأعلى قيمة تسويقية بـ14.76 مليون درهم ، ويليه علي مبخوت11.81 مليون درهم ، وخليفة مبارك7.59 ملايين درهم ، وأحمد خليل 6.33 ملايين درهم ، وأقل اللاعبين، هو بندر الأحبابي ما يعادل 75 ألف يورو.

وبالنسبة للاعبين الأجانب في دورينا، والبالغ عددهم 56 لاعباً، ومنهم 42 لاعباً تم تغييرهم في فترة القيد الصيفي للموسم الحالي، وتصل القيمة التسويقية لهم حوالي 244.61 مليون درهم ، ويعد الفرنسي يوهان كاباي لاعب النصر، أعلى اللاعبين الأجانب قيمة تسويقية، بانتقاله لصفوف كريستال بالاس قادماً من باريس سان جيرمان في فبراير 2016، مقابل 10 ملايين درهم ، ولكنه انتقل في صفقة انتقال حر إلى «العميد» في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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يحتل دوري الخليج العربي، الترتيب الرابع على مستوى القارة الآسيوية، من حيث حجم الإنفاق على الصفقات، في ظل ما تشهده القارة في السنوات الماضية، من طفرة كبيرة على مستوى صفقات التعاقد مع النجوم. ويتصدر الدوري الصيني، قائمة القيمة السوقية الأعلى في قارة آسيا، بقيمة سوقية 1979.39 مليون درهم ، ويليه الدوري الياباني بــ 282.38 مليون درهم في المركز الثاني، والدوري السعودي في المركز الثالث بـ281.53 مليون يورو، ثم الدوري الإماراتي رابعاً بــ 595.93 مليون درهم ، ويأتي الدوري الكوري الجنوبي في المركز الخامس.

27.2

يتنوع متوسط عمر لاعبي دوري الخليج العربي في المواسم الستة الأخيرة أيضاً، ليكون في الموسم الحالي 27.2 سنة، وكانت في الموسمين السابقين 25.3 سنة، و25.4 سنة في موسم 2015-2016، و24.7 سنة موسم 2014-2015، والأقل كانت 19.9 سنة موسم 2013-2014.

أما على صعيد الأندية، فيعد الوصل الأصغر في معدل أعمار لاعبيه بمتوسط 25.3 سنة، بينما اتحاد كلباء الأكبر بمتوسط 28.5 سنة، وبالنسبة لباقي الأندية، فمعدل أعمار لاعبي العين 27.4، والجزيرة 26.3، وشباب الأهلي 27.6، والظفرة 26، والوحدة 26.1، والشارقة 27، وعجمان 28، والإمارات 27.5، والفجيرة 28.3، وكل من دبا الفجيرة وبني ياس 26.8 سنة.

8.44

يعد البرتغالي روبن ريبيرو، آخر صفقات فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعدما تعاقد معه العين، بهدف تدعيم صفوف «الزعيم» في مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، والمقررة خلال ديسمبر المقبل، في العاصمة أبوظبي ومدينة العين.

جاء تعاقد العين مع ريبيرو، في صفقة انتقال حر، لم تعلن قيمتها، ولكن القيمة التسويقية للاعب وفق آخر تعاقد له كانت 8.44 ملايين درهم، وتتمنى جماهير «الزعيم»، أن يكون اللاعب إضافة حقيقة لفريقها في مشاركته العالمية بمونديال الأندية للمرة الأولى، ممثلاً للدولة المضيفة، بصفته بطلاً لدوري الخليج العربي.

3.40

تؤكد القيمة التسويقية لهدافي دوري الخليج العربي في الموسم الحالي حتى الآن، أن موهبة تسجيل الأهداف لا ترتبط بالمال، فالبرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة، والمغربي مراد باتنا لاعب الوحدة، يتصدران قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، وتبلغ القيمة التسويقية للاعبين 3.40 ملايين يورو، موزعة بين سواريز 1.60 مليون يورو، وباتنا بقيمة تسويقية 1.80 مليون يورو.

يأتي في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، كل من علي مبخوت مهاجم الجزيرة والمنتخب الوطني الأول، وبقيمة تسويقية 2.80 مليون يورو، والأرجنتيني سبيستيان تيغالي مهاجم الوحدة، بقيمة تسويقية مليوني يورو، والجزائري محمد بن يطو لاعب الفجيرة، وبقيمة تسويقية مليون يورو.