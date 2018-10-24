«ديربيان» في دوري الصالات اليوم

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

تستكمل مباريات الأسبوع الثاني من النسخة العاشرة لدوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم بديربيين، أولهما يجمع بين النصر وشباب الأهلي على ملعب صالة راشد بن حمدان في قلعة العميد، وفي الثاني يحل البطائح ضيفا على اتحاد كلباء في المنطقة الشرقية. ويستهل النصر وصيف بطل الموسم السابق مشواره في الدوري اليوم بقيادة مدربه البرازيلي ويسلون دا سليفا،وتضم تشكيلته كلاً من بدر إبراهيم كابتن الفريق وخالد المهيري وطاهر حسن المنتقلين من شباب الأهلي إلى النصر، وتعتبر هذه أول مباراة لهما ضد فريقهما الجديد.

تعويض الخسارة

وفي الطرف الثاني يطمح شباب الأهلي إلى تعويض الخسارة الأولى التي تجرعها الفريق الأسبوع الأول من دبا الحصن 2-5 وركز المدرب عبدالله عبدالباسط على معالجة كافة السلبيات والأخطاء وستكون أيضا المواجهة لأول مرة للرباعي خالد بلهول وسعود خلفان واحمد الفردان ومن قبلهم عمر عبدالستار ضد فريقهم السابق، مما سيضفي على الديربي نكهة الإثارة والندية.

أما مباراة كلباء والبطائح فتعتبر واحدة من قمم وديربيات الإمارة الباسمة فقد تعادل النمور مع خورفكان من دون أهداف في ديربي الشرقية في الدور الأول وتعادل البطائح مع الحمرية 3-3 في أقوى واجمل مباريات الأسبوع الأول، ويبدو ان الكفة متوازنة بين الفريقين الذين يقودهما المدربان الوطنيان محمد سعيد الضنحاني مدرب اتحاد كلباء وعدنان الهولي مدرب البطائح.