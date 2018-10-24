«الأبيض الشاب» يطارد العلامة الكاملة

المصدر: Ⅶ جاكرتا - البيان الرياضي

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء نحو العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث الجولة الثالثة التي تختتم بها منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس آسيا للشباب (تحت 19 سنة)، حيث يخوض «الأبيض الشاب» مواجهة مرتقبة وحاسمة أمام منتخب إندونيسيا صاحب الأرض والجمهور التي يتطلع من خلالها إلى تحقيق العلامة الكاملة لتأكيد انفراده بالصدارة والعبور للدور ربع النهائي من البطولة وملاقاة وصيف المجموعة الثانية التي تضم منتخبات اليابان، كوريا الشمالية، العراق، وتايلاند.

ويدخل منتخبنا للشباب المباراة التي ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت إندونيسيا (الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات) على ستاد «جيلورا بونج كارنو»، بفرصتي الفوز أو التعادل بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل، دون النظر لما ستسفر عنه نتيجة المباراة الأخرى في التوقيت ذاته.

تأمين دفاعي

ويسعى الفرنسي ليدوفيك باتيللي مدرب منتخبنا الوطني لتأمين المناطق الخلفية، والاعتماد على سرعة ومهارة ثلاثي المقدمة أحمد فوزي وعلي صالح وراشد سالم في طلعاته الهجومية واستغلاله للمساحات التي سيخلفها المنتخب الإندونيسي، الذي من المتوقع أن يبادر في الهجوم ويسعى للتسجيل باعتبار لا بديل له سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث، لضمان الدخول في حسابات التأهل خاصة أنه يلعب بين جماهيره التي كانت قد سجلت حضوراً كبيراً في مبارياته السابقة .

معنويات عالية

وأنهى «الأبيض الشاب» تحضيراته للمباراة بمعنويات عالية وصفوف مكتملة بعد استعادة خدمات منصور الحربي لاعب وسط الميدان الذي سيكون متاحاً للتواجد في التشكيلة بعد غيابه في المباراة الماضية أمام الصين تايبيه، إثر حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الأولى من البطولة. وحرص الجهاز الفني مع اللاعبين على مراجعة مباريات منتخب إندونيسيا عبر الفيديو والوقوف على الأسلوب الذي يعتمده والنقاط التي يجب التركيز عليها والتي ستساعد في الخروج بنتيجة إيجابية يُكمل بها منتخبنا الوطني مشواره في النهائيات الآسيوية، وصولاً لتحقيق هدفه في عبور دور ربع النهائي الذي سيضمن له التواجد في كأس العالم للشباب - بولندا 2019.