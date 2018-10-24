خليل غانم:إصابة عموري موجعة للأبيض

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

أبدى النجم المونديالي السابق خليل غانم حسرته على إصابة نجم منتخبنا الوطني ومحترف الهلال السعودي عمر عبد الرحمن «عموري»، خلال مباراة فريقه ضد الشباب في دوري محمد بن سلمان السعودي، كما تحدث عن إعداد منتخبنا الوطني لكأس آسيا وعرج على مسار دورينا والاستغناءات التي حدثت حتى الآن بالنسبة للمدربين.

وأعرب غانم عن أمله في أن تكون إصابة أيقونة المنتخب عارضة، لكن إذا تأكد تماماً غياب اللاعب عن كأس آسيا في يناير المقبل بالإمارات، فإن ذلك يمثل ضربة موجعة لتحضيرات المدرب الإيطالي زاكيروني المدير الفني للأبيض، وذلك للقيمة الفنية العالية التي يتمتع بها اللاعب والذي من الصعب أن تجد له بديلاً، وتابع: عموري يعتبر موهبة في زمن قلت فيه المواهب، وأعتقد بأن عدم وجوده ضمن التشكيلة يعد بمثابة خسارة كبيرة للإمارات، خصوصاً وأن عموري من العناصر المهمة للأبيض وعليه يبني زاكيروني خطة اللعب فهو ركيزة أساسية وقيمة فنية لا تعوض كما أشرت سابقاً.

أجواء برشلونة

وحول اختيار مدينة برشلونة للمرة الثانية على التوالي مقراً لمعسكر الأبيض، استحسن غانم هذه الفكرة، مشيراً إلى أن بطولة آسيا تقام في شهر يناير الذي تكون فيه الأجواء باردة في الإمارات، وهي تشابه ذات الأجواء الحالية في أسبانيا، منوهاً إلى انه يعتبر قرار معسكر برشلونة صائباً وسيستفيد منه اللاعبون والجهاز الفني كثيراً ومن نواح كثيرة، منها التحضير الجيد للأبيض بعيداً عن أجهزة الإعلام مما يرفع الضغط عن اللاعبين، مع العلم أن مثل هذه المعسكرات تتطلب الهدوء التام وإجراء التدريبات بكل أريحية، وحول هزيمة الأبيض أمام فنزويلا في اللقاء الودي الأخير قال نجم منتخبنا السابق: من الصعب الحكم على أداء الأبيض من مباراة أو مباراتين، خصوصاً وأن زاكيروني قصد من هذه المباريات الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، على الرغم من إصابة كل من علي مبخوت وأحمد خليل ومحمد أحمد وعودتهم من برشلونة قبيل اكتمال المعسكر.

دوري المحترفين

وبدا غانم غير متفائل حول قدرة دوري الخليج العربي في إبراز لاعبين ومواهب جدد، وذلك من خلال متابعته للنسخة الحالية من دورينا، لكن تبقى آمالنا قائمة في ظل تألق الوجوه الشابة، والتي بالتأكيد ستفيد المنتخبات كثيراً خصوصاً المنتخب الأول، وأكد غانم بأنه يتوقع مزيداً من الإقالات بالنسبة لمدربي دوري الخليج العربي.

وأضاف هذا منوال تعودنا عليه منذ سنوات وفيروس يصيب الأندية في كل موسم، وقال إنه غير مستغرب لما تم حالياً من تفنيشات للمدربين آخرهم البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا والذي يعتبر الضحية الرابعة حتى الآن.

استفادة

أشار خليل غانم إلى أن المباريات التي خاضها المنتخب حتى الآن مفيدة جداً، بغض النظر عن النتائج التي تحققت سواء بالربح أو الخسارة.