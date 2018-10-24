سحب قرعة بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أجريت أول أمس مراسم سحب قرعة البطولة التاسعة عشرة للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة لأصحاب الهمم تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، وتشارك فيها عشرة فرق تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة وتنطلق 5 نوفمبر المقبل على ملاعب نادي الثقة والإدارة للحرس الأميري. وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق دائرة الموارد البشرية والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة الشارقة للإعلام والإدارة العامة للحرس الأميري بالشارقة، بينما ضمت المجموعة الثانية دائرة الخدمات الاجتماعية وهيئة مطار الشارقة الدولي ومجلس الشارقة للتعليم ونادي الثقة للمعاقين وجمعية الشارقة التعاونية.