مسافي يطالب بإعادة النظر في توقيت المباريات

المصدر: Ⅶ مسافي - محمد فضل

تعالت الأصوات المطالبة اتحاد الكرة بضرورة إلغاء توقيت المباريات التي تقام في الساعة السابعة، وانتقد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي التوقيت الجديد الذي استحدثته لجنة المسابقات مع انطلاقة مباريات موسم أندية الهواة، وذلك ضمن مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة الحالية، وقال لـ «البيان الرياضي»: ليس من المعقول أن يلعب فريق في ملعب حتا أو التعاون أو دبا الحصن الساعة السابعة والنصف مساء، لكي يعود اللاعبون والجماهير إلى أسرهم مع منتصف الليل وتابع : هذا المشهد تكرر كثيراً من خلال الجولات الماضية التي لعبت حتى الآن، منوهاً إلى أن اتحاد الكرة ولجنة المسابقات لا يضيرهما شيء إذا وضعا ضمن الروزنامة توقيتا موحدا هو الخامسة كما كان يحدث في السابق.