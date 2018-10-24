«الانضباط» تغرّم ثنائي الأولمبي يعقوب والعامري

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

غرّمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، ثنائي المنتخب الأولمبي جاسم يعقوب، لاعب النصر، وعبد الرحمن العامري، لاعب الجزيرة، 50 ألف درهم لكل منهما بسبب خروجهما من معسكر المنتخب بدون إذن، قبل ملاقاة منتخب مصر ودياً الأسبوع الماضي، وقررت تغريم مدرب الوحدة ريجيكامب 2000 درهم لاعتراضه على قرارات الحكم خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الظفرة بدوري الخليج العربي لكرة القدم، وتغريم ناديي العين والنصر 10 آلاف درهم لكل منهما بسبب سلوكيات جماهيرها خلال الجولة الماضية من الدوري.