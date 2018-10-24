«الإدارة التنفيذية» تتواصل بمحور التوظيف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصلت أمس فعاليات دورة الإدارة التنفيذية في يومها الثاني، بمحور إدارة كرة القدم والتوظيف، وذلك ضمن برنامج شهادات لجنة دوري المحترفين لكرة القدم لتأهيل القيادات الرياضية المحترفة، الذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم. تطرق المحاضر إيان ليثوايت إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي الجيد للاعبين والموظفين، من أجل ضمان نادٍ محترف ومستدام، وذلك عبر تحديد أهداف استراتيجية وتطويرية تشمل الالتزام بموازنة النادي وحسب القوانين المعمول بها في التعاقدات مع اللاعبين، وتحديد أهداف مناسبة تخص العائد من الاستثمار في اللاعبين من حيث الأداء، ووضع خطة توظيفية للاعبين لضمان التوازن بين القدرة والقيمة السوقية للاعب مع أهداف النادي، الاستفادة من استثمار اللاعبين وخلق عائد للحفاظ على الاستدامة وغيرها من الأهداف.