هاشم عبيد: الديربي كشف عن ميلاد حارس عملاق

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

صرّح هاشم عبيد مدير فريق النصر وحارس مرماه سابقاً، أن مباراة الديربي ضد الوصل كشفت عن امتلاك العميد حارس مرمى عملاقاً وهو إبراهيم عيسى الذي لعب دوراً مهماً في فوز فريقه بتصديه الرشيق لأكثر من هجمة معقدة كانت قريبة من أن تتحوّل إلى أهداف محققة، وأضاف: من شاهد إبراهيم عيسى خلال المباراة يعتقد أنه متواجد من سنوات طويلة في الفريق بحكم أن الهجمات التي صدها تحتاج إلى خبرة واسعة أمام مهاجمين يملكون الدهاء والذكاء.

وحيّا هاشم عبيد حارس المرمى إبراهيم عيسى عقب المباراة لدوره اللافت في إنقاذ مرمى النصر من أهداف محققة من أقدام الثنائي البرازيلي كايو وفابيو ليما بشكل خاصّ، وقال مدير فريق النصر: أعادتني تصديات إبراهيم عيسى إلى 36 عاماً عندما شاركت للمرة الأولى مع العميد، وكان ذلك في مباراة ديربي ضد الوصل، ونجحت حينها في التصدي لضربة جزاء وقيادة الفريق إلى الفوز بهدف نظيف، وأعتقد أن السيناريو نفسه، تكرر هذه المرة مع إبراهيم عيسى، الذي لعب أول لقاء ديربي له ونجح في خطف الأضواء إليه بأدائه القوي.

وظهر هاشم عبيد للمرة الأولى في عرين العميد في مباراة الديربي ضد الوصل في 1982 عندما كان عمره 17 عاماً قبل أن يخوض آخر مباراة في مشواره الكروي ضد الوصل كذلك في موسم 1999-2000 بعد 18 عاماً في الملاعب، وشاءت الصدف أن يتزامن تعيينه مديراً للفريق الأول مع مواجهة الوصل في الجولة السادسة.

أداء

وأكد هاشم عبيد أن إبراهيم عيسى ومن خلاله أدائه القوي أثبت أنه من الحراس الكبار في النصر وأفضل بديل لأحمد شمبيه الذي يغيب عن الفريق بسبب الإصابة، مشيرا إلى أن لقاء الديربي كان اختباراً مهماً لحارس المرمى ورسالة مطمئنة أن عرين العميد بخير. وأوضح مدير فريق النصر أن مكاسب الفوز على الوصل كانت عديدة، وبالإضافة إلى اكتشاف القدرات الرائعة لحارس المرمى، فقد كشف لقاء الديربي عن امتلاك العميد خامات جيدة من اللاعبين وإعادة الثقة للفريق بعد فترة الشك التي حامت حوله ، وقال: أثبت الفريق أنه يملك توليفة جيدة من اللاعبين، وأن النتائج السلبية في الجولات الأربع الأولى مجرد عثرة، وأتمنى أن نطوي صفحتها بشكل نهائي.

وحول قدرة النصر على الحفاظ على مستواه، نوّه هاشم إلى الحفاظ على التركيز حتى في حال تعرض الفريق لأي نتيجة سلبية أخرى، ومؤكدا إصرار وعزم اللاعبين على البقاء في سلسلة النتائج الإيجابية .وأشار هاشم عبيد إلى أنّه بمرور الوقت ارتفع مستوى الأداء وزاد التجانس بين اللاعبين وهو العامل الرئيسي الذي افتقده النصر في بداية مشواره بالدوري، وقال: شاهدنا تغييرات عديدة من مباراة إلى أخرى في بداية الموسم، ومع عودة الاستقرار للتشكيلة، بدأت النتائج الجيدة تتحقق.

مشاركة

وصف هاشم عبيد مشاركة محمد العكبري في لقاء الديربي رغم الظروف الصحية الصعبة التي مر بها شقيقه أحمد بسبب الحادث الذي تعرض له بالموقف البطولي، وقال: منحنا ترخيصا لمحمد العكبري لزيارة شقيقه والاطمئنان عليه، لكنه أصرّ على المشاركة والتحق بالفريق قبل وقت قصير من المباراة، نشكره على موقفه وأدائه الرائع الذي ساعدنا على تحقيق الفوز، لقد أثبت أنه من اللاعبين المهمين والمؤثرين في تشكيلة النصر.