حسن إسماعيل: غياب ماجد ناصر عن «الأبيض» فاجأني

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

أبدى حسن إسماعيل مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول السابق، استغرابه من عدم انضمام ماجد ناصر حارس شباب الأهلي إلى قائمة الأبيض خلال التجمعات الماضية وتحديداً من بداية عهد الإيطالي زاكيروني، وخاصة أن ناصر يملك خبرات كبيرة اكتسبها طوال السنوات الماضية، وكان أحد أسباب نيل منتخبنا الميدالية البرونزية في آخر بطولة آسيوية أقيمت في أستراليا عام 2015، ومثل تلك البطولات الكبرى تحتاج إلى عناصر تملك الخبرة الكافية والتعامل الفعال مع مثل تلك البطولات القارية.

تجارب

وقال حسن إسماعيل في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي» إننا في وقت حرج الآن قبل انطلاقة البطولة، ولا يوجد مجال لتجربة عناصر جديدة لا تملك خبرة التعامل مع تلك البطولة وخاصة أنها ستقام على ملاعبنا، والجماهير تطالب الفريق بالمنافسة على اللقب، وحراسة المرمى تحتاج إلى عنصر الخبرة مثل التي تتوافر لماجد ناصر وخالد عيسى وعلي خصيف، لأن الحارس الذي يملك الخبرة في التعامل مع البطولات يمثل نصف فريق، لكونه يعطي الثقة والدافع لزملائه للتركيز في مهامهم المكلفين بها، مؤكداً أنه لا يشكك على الإطلاق في قدرات بعض الحراس الشباب الذين يقوم المدرب زاكيروني بتجربتهم خلال المعسكرات الماضية، واهتمامه بعنصر حراسة المرمى بدليل اختياره أربعة منهم خلال المعسرات الماضية، ولكننا الآن في مرحلة التركيز على العناصر التي ستفيد الفريق خلال هذا المعترك القاري الكبير.

وديات

وأضاف مدرب حراس منتخبنا السابق، إن المباريات الودية التي لعبها الفريق خلال التجمعات الخارجية الماضية، لا تليق بقوة المنافسات في واحدة من أكبر البطولات القارية، وحتى وإن كان الهدف من ورائها التعليم وتجربة تكتيك معين، وإذا كان البعض ينظر إلى إيجابية النتائج، فهي غير مطلوبة في المباريات الودية، بقدر الاستفادة من قوة المباريات في إكساب اللاعبين مزيداً من الخبرات مع الاحتكاك القوي، لذلك نأمل أن نرى مباريات ودية قوية خلال التجمعات المقبلة، حتى يستفيد اللاعبون من الاحتكاك القوي في مواجهة منتخبات آسيا القوية، وخاصة تلك التي شاركت في منافسات كأس العالم الأخيرة، والفوز باللقب يتطلب أن تكون الأفضل من تلك المنتخبات.

تكاتف

وتمنى حسن إسماعيل، أن يتكاتف الجميع خلف المنتخب خلال الفترة المقبلة، سواء كانوا قيادات وأندية وإعلاماً وجماهير، مع ضرورة تكاتف اللاعبين وأن يكونوا على قلب رجل واحد في تلك المهمة الوطنية، لأن مثل هذا التكاتف الكبير سيساهم في رفع معنوياتهم ويحفزهم لتحقيق الفوز والمنافسة على لقب البطولة، وثقتنا كبيرة بلاعبينا بأنهم لن يقصروا في حق وطنهم خلال تلك المشاركة سعياً لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً خلال تلك البطولة وتعويض عدم التأهل لمونديال روسيا.

روح

وأشار مدرب حراس الأبيض السابق، إلى وجود 5 منتخبات سبق أن شاركت في مونديال روسيا مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا، وهذه المنتخبات تتمتع بجاهزية أفضل واحتكاك أقوى، ولا بد من أن تكون جاهزية الأبيض عالية وتسبق مستوى هذه المنتخبات حتى يمكن المنافسة على اللقب، وقال إسماعيل إن ثقتنا كبيرة بلاعبي الأبيض إنهم سيكونون على قدر الثقة الكبيرة بهم من مسؤولينا وجماهيرنا، وإنهم وقت الجد يبذلون أقصى جهد لهم من أجل تشريف الوطن ورفع رايته عالية خفاقة، وإن شاء الله نرى أداء مختلفاً تماماً خلال التجمعات المقبلة، يدعم روح التفاؤل لدى جماهيرنا والذين سيكونون سنداً قوياً للفريق خلال نهائيات آسيا المقبلة، ولعل مشاركات المنتخب في البطولات الماضية تثبت أن الجمهور اللاعب رقم واحد مع المنتخب.