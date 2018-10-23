زهير يكسب التحدي

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

الخبرة تكسب دائماً.. والمهارات يصقلها الزمن، هذا ما أكده تحدي «زهير بخيت نجم المنتخب الوطني الأسبق، ومهند العنزي مدافع المنتخب والعين»، الذي أقيم أمس باستاد هزاع بن زايد على هامش فعاليات المهرجان المدرسي الترويجي لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، وكسب بخيت تحدي ركل الكرة لتصطدم بالعارضة، وطلب بخيت من القنوات التلفزيونية والمصورين الحاضرين للحدث توثيق التحدي بالصوت والصورة، وراهن على فشل العنزي في الفوز، وقال له مداعباً: «أنت مجرد مدافع وظيفتك إبعاد الكرة عن مرماك، ولا تستطيع أن تفعل ما نفعله نحن المهاجمين».

وبين ضحكات الحضور وتشجيعهم تقدم العنزي لتنفيذ الركلة، ولكنه أطاح بالكرة فوق العارضة قبل أن يسددها زهير بخيت بمهارة ودقة، لتصطدم بالعارضة وسط إعجاب وتصفيق الجميع، وشارك في هذه الفقرة إلى جانب بخيت والعنزي، كل من ماجد عبدالله النجم السعودي الدولي السابق، وريان يسلم لاعب المنتخب والعين.