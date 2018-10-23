محمد بن يطو: أعشق المواجهات المثيرة

المصدر: Ⅶ دبي-علي الظاهري

أكد الجزائري محمد بن يطو مهاجم فريق الفجيرة، أن المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء، والتي انتهت لصالح فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تميزت بحضور جماهيري كبير، افتقده الجميع في الجولات الأولى من بطولة دوري الخليج العربي، ما أسهم في عودة الفريق إلى المباراة، وتحول تأخره بهدفين إلى فوز في نهاية اللقاء.

عشق

وأضاف بن يطو لـ «البيان الرياضي»، أنه يعشق مباريات «الديربي»، وغيرها من المواجهات الكبيرة والمثيرة، وقال: أعشق المباريات القوية، التي تشهد ندية وإثارة، وأتطلع دائماً إلى تقديم نفسي بصورة جيدة، خاصة وأنني ألعب في مركز الهجوم «رأس حربة»، ما يجعلني مطالباً باستمرار بإحراز أهداف، والمساهمة في حصد أفضل النتائج للفريق. وكان بن يطو «29 عاماً» قد سجل هدفين في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء، ورفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة لهذا الموسم.

سيناريو

وأشار بن يطو إلى أن سيناريو المباراة الأخيرة، ذكّره بمناسبات سابقة قبل انضمامه إلى الفجيرة، حيث مرت عليه ظروف مشابهة، لم يفقد فيها الأمل، رغم التأخر في الشوط الأول، واستطاع العودة إلى المباراة بمساعدة زملائه، موضحاً أن الأهم هو عدم فقد الثقة بالنفس، وقوة شخصية من أجل الفوز في أصعب الظروف.

وكشف بن يطو أن دعم الأسرة، وتحديداً والديه، هو سر التألق، والحافز الكبير الذي يستمده قبل دخول أرضية الملعب قبل المباراة، إلى جانب التواصل معهم بعد كل لقاء كروي، مشيداً بتفاعل جمهور الذئاب، والذي كان له الأثر البالغ في حصد النتائج الإيجابية في الفترة الماضية.

دور كبير

وأكد بن يطو على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه دعم ومساندة الجماهير طوال الـ 90 دقيقة في المباراة، وقال إن اللاعب يمر بحالة حيناً من نقص التركيز، قد يكمله وجود الجمهور، إضافة إلى تعزيز الروح القتالية لدى اللاعبين على أرضية الملعب، ومدهم بالحافز، في حال حدث تراجع بدني بسبب ارتفاع إيقاع المباراة، مثمناً حب الجمهور إلى الفريق الراغبة في تحقيق الفوز في كل مباراة.

رسالة

وجّه بن يطو رسالة لجماهير الفجيرة ومحبي الفريق، بقوله إنهم عاهدوا الجميع الدفاع عن ألوان الفريق بروح قتالية، مطالباً محبي الفريق بالمساندة والدعم باستمرار، من أجل تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة.