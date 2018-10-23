عجمان يقلب موازين دوري تحت 21 سنة

المصدر: Ⅶ عجمان- ياسر قاسم

قلب فريق عجمان الموازين في دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، وضرب أكثر من عصفور بأول فوز يحققه في المسابقة بعد 6 جولات، في المباراة التي جمعته أول من أمس، بضيفه الشارقة في استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان وكسبها بنتيجة 2-1، حيث قفز الفريق 5 مراكز في الجدول من المركز الأخير إلى التاسع، ووصل للنقطة الخامسة، وفي الوقت نفسه فض الشراكة في صدارة الترتيب بين العين والشارقة اللذين ظلا متساويين في النقاط منذ الجولة الأولى حتى الخامسة بفوزهما في جميع المباريات، حيث توقف الشارقة عند محطة الـ 15 نقطة ونال أول خسارة في المسابقة.

وقدم عجمان تحت إشراف جهازه الفني الوطني المكون من المدرب يوسف عبيد ومساعده حسن وكيل والإداري أحمد العبدولي مباراة قوية وقف فيها نداً قوياً للشارقة، الذي جاء متصدراً للترتيب وحاصلاً على العلامة الكاملة في جميع مبارياته فيما دخلها عجمان برصيد نقطتين من تعادلين مع النصر وبني ياس فقط، وشهدت المباراة تسجيل لاعب عجمان عبد الله الدوسري أجمل أهداف المسابقة بتسديدة خادعة وذكية من مسافة بعيدة خارج الصندوق، وهو الهدف الذي فتح الطريق لتحقيق الفوز فيما أمن زميله عمران بيرو النتيجة بالهدف الثاني وسجل للشارقة عبد الله عزيز.

وبعد المباراة أشاد مدرب عجمان يوسف عبيد بالمستوى الذي قدمه جميع اللاعبين والروح القتالية التي ظهروا بها في المباراة، مشيراً إلى أن تحقيق الفوز الأول كان أمراً مهماً، لا سيما والفريق ظل يؤدي بمستوى جيد في المباريات السابقة، ولكن لم يحالفه التوفيق في تحقيق الانتصارات. ومن جهته أشاد مجلس إدارة النادي بما قدمه الفريق في المباراة، واعتبر الفوز الأول والقفزة الواضحة في الترتيب، نقطة تحول حقيقية للفترة المقبلة.