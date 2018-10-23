الرميثي: الأعذار غير مقبولة في الوحدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

بحث أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة في اجتماعه أول من أمس، مع الروماني ريجيكامب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الإداري للفريق أسباب تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة، والمستوى الهزيل الذي ظهر عليه الوحدة في مباراة الظفرة، وأدى إلى الخسارة 2 - 4. وأكد للمدرب أن إدارة شركة الكرة لن تقبل أعذاراً في المرحلة المقبلة في حال استمرار النتائج والأداء السيئ، وعلمت «البيان الرياضي» أن الرميثي أبدى خلال اجتماعه مع ريجيكامب عدم ارتياح الإدارة من نتائج الفريق، وهبوط مستوى الأداء في ظل تلقي «العنابي» خسارتين في آخر 3 مباريات في الدوري وبرباعية، معرباً عن عدم رضا شركة الكرة عن العمل في الفترة الأخيرة، وطالب بتدارك الأمور سريعاً وإعادة «العنابي» إلى الطريق الصحيح.

وطالب الرميثي الجهازين الفني والإداري بالتركيز ومنح الفرصة للاعب الجاهز، وبذل مزيد من الجهد لتصحيح الأخطاء المتكررة، وناقش مع المدير الفني التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة، وكيفية إعادة الفريق للانتصارات من أجل المنافسة على بطولات الموسم.